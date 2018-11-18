«الإمارات عاصمة الأمن والرخاء» تكرّم الفائزين في مسابقة التصوير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية الفائزين في مسابقة «الإمارات عاصمة الأمن والرخاء» للتصوير الضوئي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ونال «شيروين اوكوم فلوريس» الجائزة الكبرى، حيث أقيمت مراسم التكريم في مقر الجائزة، بحضور المهندس عارف محمد الجناحي مدير إدارة النظم الأمنية والابتكار.

جاء ذلك، بعد مشاركة أكثر من 280 صورة لدراجة الاتحاد في مبادرة الإمارات عاصمة الأمن والرخاء، التي كانت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وامتدت المبادرة على مدار سبعة أيام متواصلة حيث لاقت المسابقة إقبالاً غير متوقع بمشاركة عدد كبير من المصورين المحترفين والهواة، الذين وجدوا في جميع الأوقات خلال المبادرة لالتقاط الصورة التي ستؤهلهم للفوز بالجوائز المجزية.

وصرح الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، أن «يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية على قلوب مواطني الدولة ومقيميها، تجسد قوة وعظمة الاتحاد في أبهى صورها، تبعث ألوانه فينا روح الحماسة والعطاء لخدمة هذا البلد الرائد في تدفّق الخير سيراً على نهج القائد المؤسّس زايد الخير». وأضاف بن ثالث: «لأن الصورة شريك أساسيّ لكل حدث، كونها سفيرة التفاصيل وناقلة البهجة ومساحة التنافس الإبداعيّ المُحبّبة للنفوس، أتى تنظيم مسابقة (الإمارات عاصمة الأمن والرخاء للتصوير)، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية SIRA بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم العَلَم، لاختبار قدرات المصورين في مهارة تصوير الحدث المغلق، وهذه مهارة صعبة نظراً إلى محدودية ميدان وموضوع الصور المشارِكة. مستوى المشاركات أسعدنا، نبارك للفائزين الذين استحقوا الإشادة لامتلاكهم رؤىً فوتوغرافية مُدرّبة، ونتمنّى لبقية المشاركين التوفيق في المسابقات القادمة».

وفاز في المسابقة كل من خالد الأميري، عمران الأحمد، شيروين فلوريس، غوينث ألفونسو، سالم الكعبي، مارلون كارديناس، ورولاندو باتاكن.