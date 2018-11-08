حشر آل مكتوم يفتتح معرض «الفارس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة الإعلام في دبي، أن معرض الفارس الدولي المتخصص في معدات الفروسية والخيل أصبح من أهم وأكبر المعارض في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن نسبة النمو في معرض هذا العام ارتفعت 10% عن معرض عام 2016، وهو ما يؤكد نجاح المعرض في استقطاب أكثر من 150 علامة تجارية من مختلف دول العالم.

جاء ذلك عقب افتتاح الشيخ حشر بن مكتوم، أمس، معرض الفارس الدولي لتجارة معدات الفروسية والخيل، الذي يقام في الدورة الـ12 في مضمار ميدان العالمي، بمشاركة أكثر من 150 علامة تجارية تخدم قطاع الفروسية والفرسان والبيطرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج ككل.

وقال مدير معرض الفارس رشيد مبيض، إن المعرض شهد انطلاقة قوية لتزامنه مع انطلاق موسم سباقات الخيل في دبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض لأكثر من 5000 شخص.

وأضاف أن المعرض يوفر كل احتياجات ولوازم أنشطة ورياضات الفروسية.