«سيتريد كروز 2018»: دبي الوجهة البحرية الأفضل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت دبي على جائزة «الوجهة البحرية الأفضل لهذا العام»، خلال حفل توزيع جوائز «سيتريد كروز 2018»، وذلك تقديراً للجهود التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضّلة للسياحة البحرية خلال فصل الشتاء. وتعتبر تلك الجائزة إحدى أكثر الجوائز العالمية شهرة وتقديراً في قطاع السياحة البحرية، وتمّ تسليمها في حفل خاص أقيم في ختام فعاليات معرض «سيتريد كروز ميد 2018»، الذي أقيم أخيراً في مدينة لشبونة البرتغالية.

وشاركت «دبي للسياحة» في المعرض ضمن التحالف الخليجي للسياحة البحرية (كروز أرابيا)، الذي شهد مشاركة الجهات المعنية بقطاع السياحة البحرية في كل من دبي وأبوظبي والبحرين وقامت خلاله باستعراض إمكاناتها في هذا المجال، وجهودها لترسيخ مكانة منطقة الخليج بوجه عام وجهة رائدة للرحلات البحرية خلال موسم الشتاء. وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» هلال سعيد المري: «إنّ فوز دبي بهذه الجائزة العالمية هو بمثابة شهادة تكريم لنا تؤكّد نجاح استراتيجيتنا وجهودنا المستمرة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية، وكذلك رفع مستوى الوعي بما تتمتّع به دبي من مقوّمات سياحيّة».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم: إن «حصول دبي على جائزة سيتريد لأفضل وجهة لسياحة الرحلات البحرية يظهر مكانة الإمارة كأحد أبرز مراكز الجذب السياحي في العالم، ويعكس مدى التقدم المحقق في سياحة الرحلات البحرية عبر مشروعات التطوير المتتابعة التي نفذتها موانئ دبي العالمية لمحطات ميناء راشد للرحلات البحرية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تحقيق الريادة العالمية في القطاع السياحي».

وأضاف قائلاً: «ستعزز موانئ دبي العالمية جهودها لتوفير أفضل مستوى من الخدمات لسياح الرحلات البحرية، وستعمل المجموعة على تطوير قدراتها في هذا المجال لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات البحرية التي تزور دبي، لنقدم للسياح القادمين على متن هذه الرحلات تجربة فاخرة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم».

وأوضح: «إنّ محطة حمدان بن محمد وهي المحطة الأحدث للرحلات البحرية في ميناء راشد هي أكبر منشأة منفردة للرحلات البحرية في العالم، حيث يمكنها استيعاب 18 ألف مسافر، ما يدعم قدرة ميناء راشد كمركز جذب للرحلات البحرية التي تنظمها كبرى الشركات السياحية العالمية».