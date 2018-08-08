«أدنوك» تطوّر مهارات خريجين جدد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التحقت أول مجموعة من موظفي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتيين من الخريجين الجدد، ببرنامج للتدريب المهني يمتد لعامين، بالتعاون مع «شلمبرجير» - إحدى الشركات الرائدة عالمياً في التقنيات الحديثة، وتقديم الخدمات في قطاع النفط والغاز - وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك» لبناء وتطوير كوادر وطنية بمهارات عالمية المستوى، من خلال تعزيز قدراتها في توظيف التقنيات المتطورة وأحدث الابتكارات.

وستخضع الدفعة الأول - ومعظمها من النساء - لبرنامج للتطوير المهني، ينظم في مركز شلمبرجير التعليمي للشرق الأوسط وآسيا، الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين «أدنوك» وشركة «شلمبرجير».

وتمثل هذه الدفعة بداية لبرنامج يستهدف تدريب ما يصل إلى 20 مواطناً سنوياً من موظفي «أدنوك» في مجالات هندسة الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وقال مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، عبدالمنعم سيف الكندي، إن «(أدنوك) تلتزم بتطوير كوادر وطنية ذات مهارات عالمية المستوى، بما يضمن الاستفادة من الفرص المتعددة التي توفرها موارد أبوظبي الغنية»، مضيفاً أن «شراكتنا مع (شلمبرجير) ستسهم في تمكين (أدنوك) من تدريب وتطوير موظفين جدد، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتزويدهم بالقدرات الهندسية والفنية اللازمة، للتكيف مع المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة اليوم».