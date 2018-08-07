«الشارقة وجهة نظر 6».. تجارب مميزة لطلاب وأساتذة «الأميركية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تميّزت الأعمال الفوتوغرافية لثلاث طالبات جديدات، واثنين من أعضاء هيئة التدريس من كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، وذلك في النسخة الحالية لهذه السنة من معرض «الشارقة وجهة نظر 6»، وهو معرض سنوي للتصوير الفوتوغرافي، تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون.

ويهدف معرض «الشارقة وجهة نظر 6»، في عامه السادس، إلى تسليط الضوء على المواهب الإقليمية، من خلال تشجيع هواة التصوير الفوتوغرافي - من جميع دول مجلس التعاون الخليجي - على تقديم الأعمال بحسب الموضوعات المختارة. وقد تم اختيار أكثر الأعمال المبهرة من قبل لجنة، وسيتم عرضها في معرض يُقام بساحات الفنون في مؤسسة الشارقة للفنون بالمريجة.

الأعمال الـ10، التي قدمها خمسة أعضاء من المجتمع الإبداعي بالجامعة الأميركية في الشارقة، تسلط الضوء على موضوع هذا العام «الأداء». وتم اختيارها من بين عدد كبير من الأعمال المقدمة من مصورين فوتوغرافيين، يتمتعون بمجموعة متنوعة من المهارات والاهتمامات والخلفيات. واستقبل معرض «الشارقة وجهة نظر 6» ما يزيد على 200 مشاركة في النسخ السابقة، حيث تم انتقاء 60 مصوراً فوتوغرافياً من بينهم كل عام.

ووقع اختيار الجامعة الأميركية في الشارقة على طالبات هندسة العمارة بالجامعة: سارة الدليمي، وهند أبوسنانة وملاك الحوامدة، إلى جانب سيلما كاتوفيتش هيوز، معلمة برنامج السنة التحضيرية، وجوان رولدان الأستاذ المساعد في قسم التصميم الداخلي، للمشاركة في المعرض.