«أطفال الشارقة» تختتم معسكر «مغامرة في اليابان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكراً صيفياً يُقام هذا العام تحت شعار «مغامرة في اليابان»، وذلك في حفل تكريمي أقيم بنادي سيدات الشارقة.

وقدّم القنصل العام الياباني في دبي الدكتور أكيما أوميزاوا، كلمة عرض خلالها لمحة عامة عن دولة اليابان، وأهم ما يميزها، والسلوكيات والأخلاقيات العامة التي يلتزم بها أفراد المجتمع الياباني.

وأكد أوميزاوا أن أهم ما يميز المجتمع الياباني هو تفكيره في مصلحة بقية أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المشهد التعليمي اليومي في اليابان، يتميز بثلاثة أشياء، هي: الاحترام، والدقة في المواعيد، والحفاظ على النظافة.

وعرض القنصل الياباني مجموعة فيديوهات لسلوكيات أطفال المدارس في اليابان، حيث يقومون بتنظيف مدارسهم، ووضع الطعام لأنفسهم، مشيراً إلى أن هذا هو الروتين اليومي لهم.

وكرّمت مدير أطفال الشارقة بالوكالة عائشة علي الكعبي، القنصل العام بالدولة، ومقدمي الورش، والأطفال المشاركين في المعسكر الذين تجاوز عددهم 200 طفل وطفلة. وأوضحت الكعبي أن الفعاليات المتنوعة للمعسكر تخطت بالأطفال الحدود الجغرافية للدولة، ليكتشفوا من خلالها ثقافة وحضارة مجتمع اليابان، مؤكدة أن المعسكر أكسب الأطفال مهارات جديدة، حيث تنوّعت الورش وضمت: الألعاب الذكية، والتركيز، وورشاً فنية، وعلمية، وثقافية، ورياضية، ومهارات تعلم اللغات.