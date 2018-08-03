«بيت الخير» تكرّم «اقتصادية دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستأنف اللجنة العليا للتواصل في «بيت الخير» لقاءاتها مع كبار المحسنين والداعمين، لحشد الجهود من أجل دعم مشروعاتها الخيرية في عام زايد الخير، ويترأس اللجنة نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، الذي قام أخيراً بزيارة مجموعة من الهيئات والمؤسسات وكبار الشخصيات، لتوجيه الشكر إليها لدعهما الإنساني للجمعية، وآخرها لجنة صندوق السعادة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لإسهامها السنوي في دعم مشروع الأسر المتعففة، حيث سلّم المزروعي شهادة التقدير إلى نائب مدير عام اقتصادية دبي، علي إبراهيم، بحضور رئيس لجنة صندوق السعادة نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، محمد الشحي، ومسؤول الاتصال الخارجي في الجمعية، نشوان محمد.

ونقل المزروعي لإدارة الاقتصادية تحيات المدير العام، عابدين طاهر العوضي، مثمناً تعاونها مع الجمعية، وتقدم لاقتصادية دبي «بخالص الشكر والتقدير على تعاونها المثمر، وعلى مساعيها الطيبة وجهودها المتواصلة معنا، ولاسيما في بادرتها الإنسانية السنوية والمستمرة، وعطائها الموصول، للإسهام في الحد من وطأة معاناة الأسر المتعففة، وتوفير احتياجات أفرادها، والارتقاء بأوضاعهم مادياً ومعنوياً، وتعزيز شعورهم بالتكافل المجتمعي والوطني».