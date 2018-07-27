رجاء القرق تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة «كوينز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت المدير التنفيذي لتكتل الشركات التجارية متعدد الاختصاصات، «مجموعة عيسى صالح القرق» الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة «كوينز» في بلفاست تقديراً لدورها الرائد في مجال إدارة الأعمال والعلاقات التجارية، لتنضم بذلك إلى 12 شخصاً كانوا قد حصلوا على درجات فخرية من الجامعة هذا الصيف، من بينهم البروفيسور مارتن ميهان، الرئيس الـ27 لجامعة ماساتشوستس، وباحثون معروفون عالمياً، إضافة إلى عدد من القادة الرواد في مجال الأعمال والتجارة.

وتمنح جامعة «كوينز» الدرجات الفخرية للأفراد الذين حققوا مستوى عالياً من التميز أو قدموا خدمات كبيرة في مجال أو أكثر من مجالات الحياة العامة أو المهنية، والأفراد الذين يعملون كسفراء للجامعة ولإيرلندا الشمالية في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق سيدة أعمال بارزة في الإمارات، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع ودعم سيدات ورائدات الأعمال. وتشغل الدكتورة القرق العديد من المناصب المرموقة في مجالات الأعمال والتجارة والصحة والتعليم العالي، من بينها منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، كما أنها عضو في مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي».