«تشيريو رامين هاوس».. خدمة تناول الطعام المنفرد والمأكولات اليابانية في دبي

يقدم مطعم «تشيريو رامين هاوس» تجربة طعام آسيوية جديدة، كأول مطعم ياباني يقدم أشهى وجبة رامين، ونكهات توحي بالحنين من المطبخ الآسيوي.

أسس المطعم ثلاثة أشقاء فلبينيين لمشاركة حبهم العميق للمطبخ والثقافة اليابانية. وبينما يقدم المطعم خدمة تناول الطعام بشكل جماعي، فقد حظي بانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتوائه على منطقة لتناول الطعام منفرداً، وهي طريقة شائعة لتناول الطعام باليابان، ففي Ichiryu، يجلس الضيوف في مقصورة ذات مقعد واحد ويملؤون نموذج الطلب. وبمجرد أن يصبح جاهزاً، يقوم العامل برفع الستار لتسليم الضيف طعامه.

ويتمتع نيكولاي مؤسس المشروع بخبرة 15 عاماً، إذ ابتكر فكرة خارجة عن الإطار بتناول الوجبة بطريقة انفرادية غير معهودة في مدينة دبي.

وفي اللحظة التي يدخل فيها الضيوف إلى المطعم، يحصلون على قطعة من الثقافة اليابانية. وتحيط بالمطعم الديكورات الخاصة ومجموعات المانغا ومجسم جاندام بارتفاع مترين، بالإضافة إلى جهاز عرض وتلفزيون يعرض الرسوم المتحركة.

ودرس رئيس الطهاة راؤول دي جوزمان في اليابان؛ ومع ذلك، فهو لم يدرس الطهي بل درس الكهرباء، وبعد ذلك، التقى طاهية يابانية تدير مطعماً كبيراً وأيضاً متجر رامين الذي تعلم كيفية صنع تلك الوجبة الشهيرة.