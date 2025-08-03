كيف تحافظ على لياقتك الذهنية مع التقدم في العمر؟

توصلت نتائج دراسة علمية حديثة عُرضت في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر إلى أنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر بواسطة ركائز أساسية تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة البدنية، وتمارين اللياقة الذهنية.

وفي إطار هذه الدراسة، التي أجرتها كلية الطب بجامعة ويك فورست في كارولاينا الشمالية، خضع 2100 بالغ تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً للفحص لمدة عامين، وشارك نصفهم في فصول جماعية تضمنت ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وتدريباً ذهنياً.

وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كان أداء المجموعة النشطة أفضل بكثير في فحوصات الدماغ وفحوصات الدم، محققةً نتائج نموذجية للأشخاص الأصغر سناً بسنة أو سنتين، وذلك وفقاً لما أفاد به باحثون في المؤتمر.

ما الذي يمكن فعله تحديداً؟

تضمن البرنامج الجماعي التدابير التالية: - ممارسة التمارين الرياضية لنصف ساعة بمعدل أربع مرات أسبوعياً، وممارسة وحدتين من تمارين تقوية العضلات.

- اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الكثير من الخضراوات الورقية والتوت، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والدواجن والأسماك وزيت الزيتون، مع الإقلال من اللحوم الحمراء والابتعاد عن الأطعمة المقلية والوجبات السريعة والحلويات قدر الإمكان

- ممارسة تمارين اللياقة الذهنية بمعدل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مثل السودوكو والكلمات المتقاطعة، بالإضافة إلى تجربة شيء جديد أو التعرف على شخص جديد.