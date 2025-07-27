طبيب عظام يُحذّر من الإصابة بـ «إبهام الهاتف الجوال»

يُعدّ «إبهام الهاتف الجوال» حالة طبية تُصيب الإبهام بسبب الاستخدام المفرط للهاتف، إذ يتعرض «مفصل سرج الإبهام» للضغط والشد بسبب التواء الإبهام أثناء استخدام الهاتف الجوال، وفق اختصاصي جراحة العظام الألماني الدكتور مايكل لينيرت.

وأوضح الدكتور لينيرت أن الإبهام مصمم فقط لحركات معينة مثل حركة «المفصلة»، أي لأعلى ولأسفل، مشيراً إلى أنه عند استخدام الهاتف الذكي يجب أن يتحرك الإبهام نحو الخنصر، ما يؤدي إلى التوائه بطريقة غير مقصودة تشريحياً، ما يضع ضغطاً شديداً على مفصل سرج الإبهام. ومع مرور الوقت، قد يتهيج هذا المفصل ويصاب بالتهاب، ما يتجلى في صورة ألم طاعن.

ولتجنّب الإصابة، ينبغي تخفيف الضغط الواقع على مفصل سرج الإبهام، وذلك باستخدام الإبهامين عند التمرير والكتابة، وليس واحداً. وكبديل يمكن أيضاً الكتابة أو التمرير بأصبع السبابة أو الوسطى.

ومن المفيد إجراء تمرين «مسّاحة الزجاج الأمامي»، على النحو التالي:

• ضع يديك أمامك بحيث يمكنك رؤية الراحتين، على أن تكون الأصابع مغلقة باستثناء الإبهام.

• الآن حرّك كل إبهام نحو الخنصر وحافظ على هذه الوضعية لفترة وجيزة، ثم أعد الإبهام إلى موضعه الأصلي، مثل مسّاحة الزجاج الأمامي.