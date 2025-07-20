6 نصائح مفيدة خلال رحلات الطيران الطويلة

تعد رحلات الطيران الطويلة شاقة ومرهقة للغاية بسبب جفاف الهواء ووضعية الجلوس غير المريحة وقلة الحركة.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أنه يمكن الحفاظ على صحة الجسم وجمال البشرة أثناء السفر لمدة طويلة من خلال اتخاذ التدابير المفيدة التالية:

أحذية مريحة

كي تنعم القدمان بالراحة أثناء رحلات الطيران الطويلة ينبغي ارتداء أحذية مريحة، ولا ينبغي ارتداء أحذية ذات كعب عال بالنسبة للمرأة.

الحفاظ على النشاط

يعد الجلوس لفترات طويلة غير صحي، خاصة على متن الطائرات؛ إذ يتجمع الدم في الساقين، ويمكن أن يشكل جلطات صغيرة تسمى جلطات الساق. ويمكن مواجهة ذلك من خلال التمارين الرياضية، وغالباً ما تقدم شركات الطيران برامج تمارين قصيرة كجزء من الترفيه على متن الطائرة. كما ينبغي تغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر، مع مراعاة عدم النوم بساقين متقاطعتين.

النوم الهانئ

يعمل النوم على تعزيز الطاقة، ويساعد على تجاوز ساعات الطيران الطويلة. وللتمتع بنوم هانئ، يُنصح بتخفيف إضاءة المقصورة أو وضع قناع النوم على العينين ووضع سدادات الأذن.

التغذية السليمة

تساعد التغذية السليمة على تجاوز رحلات الطيران الطويلة بدون متاعب صحية. لذا ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والوجبات الثقيلة والمشروبات الغازية حتى قبل بدء الرحلة. وبدلاً من ذلك، ينبغي تناول الخضراوات والمكسرات لإمداد الجسم بالطاقة، كما أن الخضراوات تمد الجسم بسوائل إضافية، مع مراعاة شرب الماء العادي وشاي الأعشاب غير المُحلى.

ترطيب البشرة

ينبغي ترطيب البشرة من الداخل والخارج. ولهذا الغرض ينبغي تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي الأسود والكولا؛ لأنها مدرة للبول. وبدلاً من ذلك، ينبغي شرب الماء باعتدال. ومن المهم وضع كمية وفيرة من مرطب البشرة؛ إذ تُعوّض كريمات الوجه وبخاخات الماء فقدان البشرة للرطوبة.



الاستغناء عن المكياج

تكون البشرة مشدودة بالفعل أثناء السفر بالطائرة؛ لذا ينبغي للمرأة أخذ استراحة قصيرة وعدم وضع المكياج أو البودرة أو أحمر الخدود أو الماسكارا.