مشكلة عودة الوزن الزائد بشكل أكبر عقب التوقف عن أدوية التخسيس.. إليك الحل

في السعي وراء الرشاقة، لا يعتمد الناس دائمًا على قوة إرادتهم واتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية.

في بعض الحالات، وبالاتفاق مع الأطباء، يتم استخدام عقاقير إنقاص الوزن في مكافحة الكيلوغرامات غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، فقد توصل علماء من جامعة أكسفورد إلى استنتاج مفاده أنه بعد التوقف عن تناول الأدوية المساعدة في إنقاص الوزن، يعود الوزن الزائد مرة أخرى.

لماذا يحدث هذا وهل من الممكن الحفاظ على الوزن المرغوب فيه بدون أدوية؟

لماذا يعود الوزن؟

نقل موقع "فيتشيرنيا موسكو" الروسي عن أخصائية التغذية إيرينا بيساريفا، أن الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية المساعدة في إنقاص الوزن لا يتعلمون التحكم في جوعهم وتنظيم كمية الطعام التي يتناولونها، ولكنهم يعتمدون على تأثير الأدوية، والتي يعود الوزن بسببها لاحقًا.

على سبيل المثال، عند تناول الأدوية التي تقلل الشهية، يفقد الشخص بسرعة الوزن الزائد، ولكن في الوقت نفسه لا يطور عادات الأكل المستقلة: التحكم في كمية الطعام والماء، وتوازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي. لذلك، بعد إلغاء الدواء ، يبدأ هؤلاء الأشخاص مرة أخرى في تناول الطعام كما كان من قبل ، مما يؤدي إلى ”انتكاسة“. وفي بعض الحالات، يعود الوزن إلى ضعف الوزن الأولي"، كما حذرت بيساريفا.

كيفية الحفاظ على النتيجة

يمكن لنسبة صغيرة جدًا من الناس الحفاظ على الوزن الذي تم تحقيقه بعد فقدان الوزن. ولاستبعاد خطر عودة الكيلوغرامات الزائدة، أوصت أخصائية التغذية أنه خلال فترة تناول الأدوية لإنقاص الوزن بتصحيح العادات الغذائية وتعلم أساسيات النظام الغذائي السليم.

حتى عندما يتناول الشخص أدوية لإنقاص الوزن وفقًا لإرشادات الطبيب، لا يزال من الضروري حفظ أساسيات التغذية السليمة، وتنظيم البروتينات والدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي.

وأوضحت بيساريفا، أن من يتناول أدوية انقاص الوزن يحتاج إلى فهم ما يمكنه تناوله في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، حتى لا يؤذي قوامه.

وأشارت الخبيرة أيضًا إلى أن مبدأ ”طبق هارفارد“ يسمح بالتحكم في التغذية أثناء عملية فقدان الوزن وبعد الوصول إلى الوزن المطلوب:

وفقًا لهذه القاعدة، يجب أن يكون نصف الطبق عبارة عن وخضراوات، وربع الطبق - بروتين، والربع المتبقي - كربوهيدرات معقدة.

إذا اتبعت هذا المبدأ في عملية إنقاص الوزن لتعويد الجسم على تناول طعام صحي، فلن يكون هناك أي انهيار بعد إلغاء الأدوية، ولن يكتسب الشخص وزناً زائداً.