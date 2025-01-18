أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم.. هل له علاقة بالمزاج الاكتئابي والإرهاق؟

يعد فقر الدم والاضطرابات العصبية والمزاج الاكتئابي وضعف الذاكرة ونقص الانتباه والإرهاق والتعب من بين الأعراض التي تدل على نقص فيتامين B12 في الجسم.

وللوقاية من الإصابة بنقص فيتامين B12، ينبغي إمداد الجسم به على نحو كاف؛ إذ يبلغ معدل الاحتياج اليومي لدى البالغين 0ر4 ميكروغرامات. ويزداد هذا المعدل إلى 5ر4 ميكروغرامات لدى الحوامل وإلى 5ر5 ميكروغرامات لدى المرضعات.

وأرجع خبراء الجمعية الألمانية للتغذية نقص فيتامين B12 إلى أسباب عدة، أبرزها اتباع نظام غذائي نباتي خالص؛ لأن هذا الفيتامين غالباً ماً يوجد في الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأفادوا بأن أسباب نقص هذا الفيتامين تشمل التهابات الأمعاء المزمنة (مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) والتهاب المعدة الضموري والقصور الوظيفي للبنكرياس، بالإضافة إلى إزالة أجزاء من المعدة والأمعاء.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. ويجب على الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً خالصاً، تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامين B12 لسد الاحتياج اليومي.