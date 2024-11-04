"مسرّة ليفينج" تكشف عن صالة العرض الجديدة في شارع أم سقيم

"مسرّة ليفينج" Messara Living، الاسم الذي يجمع أرقى قطع الأثاث الخارجي التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية الأوروبية والعالمية، أعلنت عن الافتتاح الكبير لصالتها الجديدة الواقعة في شارع أم سقيم- دبي، في 24 أكتوبر 2024. تمتدّ هذه الصالة فوق مساحة 520 متراً مربعاً، ويشكل افتتاحها خطوةّ جديدة تعزّز موقع "مسرّة ليفينج" الرائد ومكانتها الراسخة على مدار مسيرتها المتواصلة منذ سنواتٍ طويلة في قطاع الأرضيات الفاخرة وقطع الأثاث الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقع هذه الصالة في المنطقة التي تحتضن أبرز العلامات التجارية في عالم المفروشات والأثاث والأرضيات الفاخرة في دبي، وتشكل وجهةً لا مثيل لها، تمنح عملاء "مسرّة ليفينج" من تجار التجزئة والعاملين في هذا القطاع مساحةً رحبة ومريحة وراقية لاستكشاف ما تغتني به من منتجاتٍ حصرية، إلى جانب توفّر مواقف خاصة لسياراتهم.

شهد حفل الافتتاح الكبير عروضاً موسيقية مباشرة، مع أداء من "دي جي" موهوب خلال كوكتيل في استقبال المدعوين، قبل قص شريط الافتتاح بحضور المدير الإداري لشركة "مسرّة ليفينج" السيد لوران مسرّة، وإلى جانبه أبرز الشركاء الرئيسيين الذي تجمعهم بهذه العامة التجارية الرائدة المفاهيم ذاتها والرؤية الطموحة إياها والعمل الدؤوب على تعزيز النمو والانتشار وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

تحتضن صالة العرض الجديدة من "مسرّة ليفينج" تشكيلاتٍ واسعة من أبرز العلامات التجارية العالمية الفاخرة في عالم الأرضيات والأثاث الخارجي، ما يجعلها الوجهة المفضّلة للعملاء المميزين وجميع الراغبين في الحصول على أفضل وأحدث المنتجات. تشمل العلامات التجارية المتخصصة بالأرضيات كلاً من: Tarkett وAW وHMTX’s Aspecta وAllure وKronotex by SwissKrono وCreatuft وTasibel وExtor وغيرها. أما تشكيلات قطع الأثاث الخارجية فتحمل توقيع أسماء شهيرة مثل SKLD وSkyline Design وLigne Roset وMaori وVincent Sheppard وEcoShade Pergolas، إلى جانب معدّات المطبخ الخارجية من CWS Bull التي تتضمّن مجموعة واسعةً من المنتجات التي ترضي أصحاب الأذواق المعاصرة والكلاسيكية على حدٍّ سواء، كما مثّل مسؤولون بارزون هذه العلامات التجارية الرائدة في حفل الافتتاح المميّز.

يندرج افتتاح صالة العرض الجديدة هذه مع الرؤية الاستراتيجية للتكامل التي وضعتها "مسرّة ليفينج"، والهادفة إلى تطوير موقعها والارتقاء بها من وكالة توريدٍ حصريّة إلى نموذجٍ عمليّ رقميّ وماديّ يوفّر خدمة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات المشاريع. المخزون الهائل الذي تمتلكه "مسرّة ليفينج" في الشارقة يتيح لها تسليم الطلبات إلى جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم ذاته أو خلال يومين في الحدّ الأقصى، بما يضمن الراحة المطلقة لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، تبرز "ورشة مسرّة" المتخصصة في تصنيع قطع السجّاد والحصائر الخارجية المصنوعة حسب الطلب من ألياف الصبّار، والتي تتيح للعملاء تخصيص مساحاتهم بتصاميم يمكن تنفيذها وفق رغبتهم.

تُعتبر صالة العرض الجديدة في شارع أم سقيم بمثابة منصةٍ تساهم في تعزيز موقع "مسرّة ليفينج" كشركةٍ رائدة في سوق الأرضيات الفاخرة والأثاث الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل دعوةً من هذه العلامة التجارية لجميع عملائها والعاملين والمهتمين بهذا القطاع إلى استكشاف مجموعاتها الواسعة والمتنوّعة المختارة بدقّةٍ وعناية، واختبار تفاني الشركة وحرصها الدائم على أن تكون الجودة والحِرفية وخدمة العملاء في طليعة أولوياتها.

صالة العرض مفتوحة الآن لاستقبالكم.

تتوفّر منتجات "مسرّة ليفينج" عبر موقعها الإلكتروني، وداخل معرضها في مجمّع الأثاث في الشارقة، والذي تبلغ مساحته 1,350 متراً مربعاً، وفي صالة العرض الجديدة في شارع أم سقيم، دبي، والتي تبلغ مساحتها 520 متراً مربعاً.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.messaraliving.com / أو الاتصال بالرقم: 800Messara (6377272)