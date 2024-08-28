"تشاتلز آند مور" تطلق تشكيلتها الحديثة من قطع الزجاج الملوّن.. سيمفونية الفنّ والإبداع

عادت القطع الزجاجية ذات الأشكال الرائعة والألوان المبهرة لتحضر بصورةٍ ملفتة، وتتصدّر الاتجاه السائد حالياً في مجال التصاميم الداخلية على المستوى العالمي، وهو ما تواكبه "تشاتلز آند مور" التي أعلنت عن إطلاق أحدث تشكيلاتها التي تضمّ مجموعةً متنوّعة ورائعة من الطاولات والأكسسوارات الزجاجية الملوّنة التي تعيد التعريف بمفهوم الفخامة الحديثة والجمال الراقي في عالم التصميم الداخلي. تنفرد هذه التشكيلة الجديدة بأنها ترتقي بالمنتجات والأعمال الزجاجية الحِرفية إلى مستوىً أعلى، بما يرضي محبّي هذا النوع من قطع الأثاث والأكسسوارات، من خلال طاولات الطعام وطاولات القهوة وطاولات الكونسول والمرايا وغيرها.

كلّ قطعةٍ في هذه التشكيلة البديعة جرى تصنيعها من ألواحٍ زجاجية عالية الجودة، وجرى صقلها وتنفيذ أشكالها بدقّةٍ مبهرة تصل حدّ الكمال، في تحية تقديرٍ للطبيعة وما تغتني به من موادّ متعددة الاستخدامات، وتكريم لما يمتلكه الزجاج من ميزاتٍ جمالية مبهرة، عند تحوّله إلى قطع ديكور مذهلة تُغني زوايا المنزل. البراعة والإتقان في تكوين هذه المنتجات الرائعة يبرزان بشكلٍ خاص في قدرة الزجاج على التحوّل إلى أنماطٍ متنوّعة تعزّز الصلة بيننا وبين الطبيعة وأشكالها العضوية، وتضفي أبعاداً جمالية تجمع بصورةٍ مثالية بين الحداثة والأناقة والرقيّ.

تواكب "تشاتلز آند مور" الاتجاه السائد والحضور المتزايد للزجاج الملوّن في عالم التصميم الداخلي، من خلال هذه التشكيلة التي تُعتبر بمثابة لوحاتٍ ملوّنة متناسقة ومتألقة، تبدأ من الألوان المحايدة والرقيقة، وتصل إلى الظلال التي تفرض حضورها بقوّة، لتتيح لكل عميل اختيار ما يلائم مساحاته الخاصة، وانتقاء القطع التي تحاكي أسلوبه الذاتي بطريقةٍ فريدة من نوعها، لنشر المزيد من الجمال في منزله أو مكتبه. تغتني هذه المجموعة بالألوان التي تلبّي الذوق الشخصيّ لكل عميل ويلائم أنماط التصميم الداخلي المتنوّعة، بفضل التناغمات اللونية التي تتدرّج من الأحمر الناعم إلى العنبر الغامض والدخاني الأنيق وما بينها.

كما تتضمّن هذه التشكيلة مجموعةً من المرايا التي تلعب الدور الوظيفيّ للأكسسوارات بشكلٍ دقيق، وتجسد في الوقت ذاته جمال الأعمال الفنية، مع الإشارة إلى أنّ كل مرآة جرى تصنيعها من الزجاج العالي الجودة، وطلاؤها بالفضّة بنسبة 96%، بما يضمن أن يكون سطحهاً مشعاً وعاكساً للضوء والأشكال بصورةٍ نقية تماماً. يتميّز الزجاج المزخرف بقدرته على نشر تأثيرٍ بصريّ حيويّ، وتأتي خيارات الألوان في الزجاج المدخّن وغيره لتضفي بعداً آخر من الرقيّ في هذه المرايا التي صُمّمت لتكون بمثابة النقطة المحورية في أيّ غرفة تحتضنها، وتثري المساحة بحضورها الآسر وشكلها الفنّي المتقن.

من خلال الجمال الطاغي للزجاج الملوّن المنفّذ بحرفيةٍ فنية، والذي يُعتبر حالياً أحدث صيحة في عالم التصميم الداخلي الحديث، تأتي هذه التشكيلة الجديدة من "تشاتلز آند مور" لتثبت أنّ الأكسسوارات الزجاجية هي أكثر من مجرّد قطع أثاثٍ أو للزينة فقط، إذ يمكنها أن تكون قطعاً فنية قائمة بحدّ ذاتها، قادرة على الارتقاء بالمساحات التي توضع فيها، وأن تحاكي طبيعة الحياة المعاصرة وجوهرها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع:www.chattelsandmore.com ، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل أبرز مراكز التسوّق في دبي وأبوظبي.



حول تشاتلز آند مور:

"تشاتلز آند مور" هي علامة تجارية محلية مندرجة ضمن "مجموعة عيسى صالح القرق" الشهيرة التي تفتخر بتميّزها في الابتكار وفي فنّ الاختلاف. تقدّم هذه العلامة التجارية تجربة أسلوب حياة كفيلة بتحويل المنزل إلى واحةٍ نابضة بالحيوية، تضفي المزيد من الرونق والإبهار. ومن خلال التوازن المتناغم بدقّة بين روحية الجمال والدور العملي لقطع الديكور والتصاميم المنزلية، تحوّل التصاميم التي تبتكرها هذه العلامة التجارية المساحات الداخلية للمنازل إلى تجربةٍ رائعة، تعمل على إبراز ما يفضّله المقيمون فيها.

حازت "تشاتلز آند مور" على جائزة "أفضل متجر تجزئة للديكور" في العامين 2018 و2023، من مجلة "ديزاين ميدل إيست"، وتعرض قطع ديكور فريدة ومختارة بدقّة تحمل توقيع أشهر المصمّمين والحرفيين في أوروبا. "تشاتلز آند مور" متخصصة في مجال قطع الأثاث المعاصرة والعملية والمبتكرة، والتي تُبرز التمايز جمالياً وعملانياً حيثما تكون. يكمن جوهر فلسفة "تشاتلز آند مور" في الاحتفالية بالفرادة، وفي تشكيل القطع التي تبتكرها لوحةً لا مثيل لها للتعبير عن الذات، من خلال عناصر مرئية وحسية، وتحويل المساحات الداخلية في كل بيت إلى واحاتٍ من الجمال تعكس الطبيعة الشخصية للمقيمين فيه.



زوروا صالات عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"نخيل مول" وفي عود ميثاء، وفي "دلما مول" و"ريم مول" أبوظبي، وترّقبوا افتتاح المزيد من الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي قريباً.