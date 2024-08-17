مادة تمنح بشرتك مزايا جمالية

تتمتع مادة «إكتوين» بمزايا عديدة لجمال البشرة، إذ إنها تحميها من المؤثرات البيئية الضارة من ناحية، وتمنحها ملمساً ناعماً من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن مادة «إكتوين» هي حمض أميني طبيعي، وتتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي تعد بمثابة درع الحماية من المؤثرات البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، وكذلك الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وأضافت المجلة أن «إكتوين» تمتاز أيضاً بقدرتها على ربط الماء، وبالتالي تعمل على ترطيب البشرة الجافة والخشنة وتمنحها ملمساً ناعماً ينطق بالرقة والأنوثة.

وتعد مادة «إكتوين» سلاحاً فعالاً لمحاربة الخطوط والتجاعيد، ما يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.

وإضافة إلى ذلك، تتمتع مادة «إكتوين» بتأثير مثبط للالتهابات وتساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.

تعد مادة «إكتوين» بمثابة درع الحماية من المؤثرات البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي.