تعتبر بعض الفواكه خطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إذا كانوا يعانون من مرض السكري أو عدم تحمل الجلوكوز.

ووفقا لأخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، فإن العمر ليس هو السبب في منع الأشخاص من تناول العديد من الفواكه أو تناولها بكميات قليلة، بل وجود بعض الأمراض لديهم يتسبب في منعهم من تناولها.

فبعد سن الـ 50 عامًا، يعاني العديد من الأشخاص من مرض السكري، ولذا فالأفضل لهم تناول الفاكهة بكميات محدودة.

على سبيل المثال، العنب والمانجو والموز والتفاح.

ووفقاً لصحيفة "فيشيرنيايا موسكفا"، حذرت خبيرة التغذية من أنه إذا كان الشخص يعاني من مرض السكري الكاذب وكانت مستويات السكر خارج السيطرة، فمن الأفضل له ألا يتناول هذه الفاكهة.

وأشارت سولوماتينا إلى أن البطيخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في ضغط الدم، حيث إن هذه الفاكهة يمكن أن تضر الإنسان بعد سن الخمسين، لأنها تحتوي على الكثير من الماء.

وأوضحت سولوماتينا أنه إذا قمت بتناول البطيخ مع الأطعمة المالحة، فسيتم الاحتفاظ بالسوائل، مما سيؤدي إلى زيادة في ضغط الدم.

وأضافت اختصاصية التغذية أنه إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة تماماً بعد 50 عاماً، فيمكنه تناول أي فاكهة ولكن بكميات قليلة.