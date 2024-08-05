مواجهة هربس الشفاه لا تحتاج إلى وصفة الطبيب

أفادت مجلة «تست»، التابعة لهيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا، بأنه يمكن مواجهة هربس الشفاه بواسطة المستحضرات التي لا تحتاج إلى وصفات الطبيب، مثل الكريمات المحتوية على المادة الفعالة «أسيكلوفير» أو «بنسيكلوفير».

وأضافت المجلة أن اللصقات تُعد أيضاً مفيدة للغاية؛ إذ تغطي البثور المميزة لهربس الشفاه، ما يوفر لها حماية من الأوساخ والجراثيم من ناحية، فضلاً عن إخفائها من ناحية أخرى. ويمكن للنساء إخفاء هذه اللصقات بواسطة المكياج مثل أحمر الشفاه.

ويُراعى الابتعاد عن اللصقات المحتوية على زيت شجرة الشاي؛ لأنها قد تتسبب في استجابات تحسسية.

ومن ناحية أخرى، شددت مجلة «تست» على ضرورة اتباع اشتراطات النظافة الشخصية، للحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين؛ إذ ينبغي عدم لمس البثور باليد العارية مطلقاً منعاً لانتشار العدوى إلى مناطق أخرى بالجسم كالعين مثلاً.

كما لا ينبغي مشاركة المناشف أو زجاجات الشرب أو أحمر الشفاه (بالنسبة للنساء) مع الآخرين.

وإضافة إلى ذلك، يجب الابتعاد عن تقبيل الآخرين، لاسيما الأطفال من حديثي الولادة؛ لأن فيروسات الهربس قد تؤدي لديهم إلى الإصابة بالتهاب الدماغ الذي يُشكل خطراً على حياتهم.

يُشار إلى أن هربس الشفاه هو عدوى فيروسية يسببها فيروس الهربس البسيط، الذي يهاجم الشفاه. وتتمثل أعراضه في الشعور بألم حارق في الشفاه مع ظهور بثور صغيرة أو تقرحات، إضافة إلى الحمى وتضخم العقد اللمفاوية والتهاب الحلق.

• يجب الابتعاد عن تقبيل الآخرين، لاسيما الأطفال حديثي الولادة لكيلا تنتقل العدوى إليهم.