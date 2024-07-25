البشرة تحتاج إلى عناية خاصة بعد التعرض للشمس

تحتاج البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف إلى عناية خاصة، من أجل مساعدتها على الاستشفاء والتجدد.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال، أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل مكثف يعزز تكون ما يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا البشرة وتتسبب في تلفيات، كما أنها تُعجّل بشيخوخة البشرة.

وأضافت أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يرفع خطر الإصابة بالتصبغات اللونية وتلف الأنسجة الضامة.

ولمواجهة هذه المخاطر، أوصت المجلة بالعناية بالبشرة جيداً بعد التعرض لأشعة الشمس بشكل مكثف، باستخدام ما يعرف بمستحضرات «ما بعد التعرض للشمس»، التي تعمل على تهدئة البشرة المجهدة وترطيبها وحمايتها من الشيخوخة.