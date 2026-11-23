أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي، أن التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء السنوي لموظفي حكومة دبي ما زال «محل دراسة»، موضحاً أن الدائرة تعمل منذ نحو عامين على دراسة تطوير نظام إدارة الأداء الحالي، إلا أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي دفعتها إلى إعادة الدراسة من بدايتها.

وقال الفلاسي رداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى الموارد البشرية 2026، المنعقد في دبي اليوم، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أدوات أكثر دقة في توظيف إنتاجية الموظف وإثبات إنجازاته، بما قد يسهم في تقليل نقاط الخلاف بين الموظف ومسؤوله المباشر بشأن عملية التقييم.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات والمؤسسات، كما امتد استخدامه إلى الحياة الشخصية، وبالتالي فإن تأثيراته تطال الموظف الحكومي وبيئة العمل الحكومية والخدمات التي تقدمها الحكومة، لافتاً إلى أن الملتقى يناقش فرص توظيف هذه التقنيات في العمل الحكومي، إلى جانب بحث كيفية مواكبة التشريعات لهذا التطور ودعمه.

وأضاف الفلاسي أن من بين الموضوعات المطروحة كيفية الحفاظ على حقوق الموظفين، وتحديد ملامح بيئة العمل والتزامات الموظفين في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المهارات التي يحتاج إليها الموظف للاستفادة من هذه التقنيات، وإمكان توظيفها في تسهيل العمل وإدارة وقت الموظف.

وفي ما يتعلق بمخاوف تعرض الموظف للظلم نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم، أشار الفلاسي إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي أصبحت موضوعاً قيد الدراسة على مستوى العالم لضمان عدم وقوع مثل هذه الإشكاليات، مؤكداً أن آليات التظلم من أي قرار، سواء صدر عن آلة أو إنسان، متاحة على مستوى المؤسسة، وكذلك أمام اللجان المركزية.

وفي ما يتعلق بوجود تشريعات أو آليات خاصة باستخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي، أوضح الفلاسي أن التوجه الحالي يركز على الاكتشاف والتدريب والتعلم على نطاق واسع، ضمن المعايير والحدود التي يتم تعريف الموظفين بها.

وأكد أن العالم لا يزال في مرحلة اكتشاف متواصل للذكاء الاصطناعي، مع ظهور استخدامات وأدوات جديدة بصورة مستمرة، مشدداً على أهمية أن يتعامل الإنسان مع هذه التقنيات بحذر، «لكن ليس الحذر الذي يمنعه من الاكتشاف».