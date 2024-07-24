أبرز العلامات التحذيرية بوجود مشاكل في الكبد

تدق بعض العلامات ناقوس الخطر بوجود مشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد الوبائي والكبد الدهني وتليف الكبد، وفي أسوأ الأحوال سرطان الكبد، وفق الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا.

وأضافت الرابطة أن أبرز العلامات التحذيرية تتمثل في اصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة «البيليروبين» في الدم والأنسجة، وكذلك اللون الداكن للبول للسبب ذاته.

وتشمل العلامات أيضاً الحكة في الجلد ومشاكل الهضم وزيادة الوزن الناجمة عن تراكم السوائل في الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن ونزيف الأنف وفقدان الشهية والضعف العام والتعب المستمر.

ويمكن للطبيب التحقق من وجود مشاكل في الكبد من خلال فحص الدم مع تحديد قيم الكبد ومنظار البطن وخزعة الكبد (أخذ عينة من أنسجة الكبد)، بالإضافة إلى تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.

وللوقاية من مشاكل الكبد، ينبغي اتباع نظم غذائي صحي ومتوازن؛ بحيث يكون غنياً بالفيتامينات وقليل الدهون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والعمل على إنقاص الوزن في حالة المعاناة من السِمنة.

وكذلك من المهم ضبط مستوى السكر بالدم والإقلاع عن الكحوليات والتدخين.