ايبارزا تقدم لعملائها خدمة ايبارزا ستوديو

شهدت سنوات ما بعد كورونا تسارعا غير مسبوق في تطور تكنولوجيا الخامات المستخدمة في الاثاث والتصميم الداخلي مما جعل حلم اقتناء فراغات تشبه تلك اللتي تظهر في مجلات التصميم أو الفنادق اكثر واقعية .جاء ذلك مدعوما بالطفرة العمرانية واقبال المستثمرين على اقتناء منزل الاحلام في الامارات لما فيها من أمن واستقرار وتشجيع على الاستثمار. في هذا السياق أعلنت ايبارزا العلامة التجارية الرائدة في الاثاث والتصميم اطلاق خدمة ايبرزا ستوديو للتصميم. ويتمحور مفهوم ايبارزا ستوديو حول تسخير الإبداع الذي يبرز في مهارة مصمميها لدمج عناصر التصميم الداخلي من اكساءات وارضيات واضاءة مع قطع اثاثها الفاخرة اللتي تغطي كافة الفراغات لتخرج في النهاية بفراغ اشبه بقطعة فنية ذات طراز عصري وروح واحدة منسجمة.

وتقدم خدمة ايبرزا ستوديو تجربة تصميم سهلة ومريحة سواء عند تجديد أي مساحة بقطع أثاث جديدة أو إعادة تصميم الفراغ بالكامل أو تصميم فراغ جديد، بدءاً من المحادثات الأولية لطرح الأفكار ومناقشة الرؤى، مرورا بحجز موعد مجاني وصولا الى عملية التنفيذ.

في هذا الاطار علق المهندس معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلا: "نشهد اليوم اقبالا غير مسبوقا من المستثمرين على تملك العقارات بدلا من استاجارها. هذا الاقبال ناتج عن ثقة المستثمرين بسياسة الدولة الجاذبة لرؤوس الاموال والداعمة للعقول المبدعة والمواهب. ومع زيادة نسبة التملك أصبح تحسين وتجديد ديكورات الفراغ أمرا ملحا حيث أن ذلك العقار يشكل مركز استقرار وليس مكانا مؤقتا للعيش.

وأضاف قائلا: لقد كانت هناك دائما فجوة بين مراحل التصميم الداخلي والتنفيذ والتاثيث حيث أن التصاميم المقترحة من قبل المصمم لا تجد طريقها الى النور لعدة اسباب منها اقتراح مواد وخامات غير موجودة او عمل افكار غير قابلة للتطبيق بسبب محدودية تكنولوجيا الخامات المستخدمة وعدم توفر الاثاث المقترح عند التنفيذ مما يجعل العميل يقبل ببدائل تكون في الغالب غير منسجمة مع التصور المبدئي للتصميم. ما يميمز خدمة ايبرزا ستوديو هو أن جميع الحلول المقترحة سواء في التكسيات أو اعمال الديكور أو التاثيث هي من انتاج مصانعنا فبالتالي نضمن جودتها والتطابق التام بين مقترحات مصممينا و تنفيذ حرفيينا ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.

تقدم المواد الابتكارية اليوم حلولا عملية و مبتكرة للمصممين لإعادة تشكيل مفهوم التصميم الداخلي وتخرجه عن نطاقه اللذي كان محصور لفترة طويلة بلون طلاء او ورق جدران الى مجموعة كبير من خيارات التكسية والاضاءة و الديكور ذات الامكانيات المذهلة من ناحية قدرتها على التشكيل لتنساب في الفراغ و مقاومتها للظروف الجوية المختلفة و تصنيعها من مواد معاد تدويرها تعمل مجتمعة على تحسين جودة الحياة ورفع فخامة الفراغ وتحقق التوازن المثالي بين الجمال والاستدامة".

يذكر أن ايبارزا تستعد اواخر الشهر المقبل لافتتاح صالة عرض للمصممين في كيزاد أبوظبي تعرض فيها نماذج تطبيقية لمجموعتها الجديدة من خامات التكسية والديكور.