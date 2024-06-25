مروحة ذكية لمن يعانون من انقطاع الكهرباء.. تعمل بالشحن 18 ساعة

في ظل الصيف الساخن جداً في العديد من البقاع حول العالم، ووسط أزمات مثل ارتفاع التيار الكهربائي، تبرز العديد من الخيارات البديلة، ومن بينها المراوح التي تعتمد على الشحن، وتظل تبرد الأجواء لفترات طويلة.

وأطلقت شركة شاومي مؤخراً مروحة ذكية لاسلكية جديدة؛ تعتمد على بطارية ليثيوم أيون بسعة 6ر33 كيلوواط ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 18 ساعة عند تشغيلها على مستوى السرعة الأول، بينما تشحن بواسطة محطة شحن مغناطيسية.

ويمكن تدوير المروحة الجديدة - Smart Standing Fan 2 Pro - التي يمكن نصبها على الأرض أو على الطاولة، بمقدار 140 درجة، في حين يمكن إمالتها بمقدار 39 درجة. ويصل مدى تيار الهواء إلى 14 متراً.

ويمكن استخدام المروحة الذكية الجديدة عبر تطبيق Xiaomi Home أو Mi Home، كما يمكن استخدامها عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة أمازون Alexa أو جوجل Home.

ويمكن ضبط ما يصل إلى 100 مستوى سرعة، كما يمكن ضبط برمجة ذكية حتى 24 ساعة.