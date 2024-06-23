تنورة المافن تمنحكِ إطلالة رومانسية

تمثل تنورة المافن (Muffin Skirt) نجمة الموضة النسائية في صيف 2024، لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس تفرد أسلوبها.

وتنورة المافن هي تنورة ذات حاشية سفلية، يتم طيها إلى الداخل بالاتجاه العلوي، ما يؤدي إلى ظهور طيّات على غرار قالب كعك المافن، وهو ما يفسر سبب تسميتها بهذا الاسم.

وتطل تنورة المافن هذا الموسم بقصة طويلة ماكسي، إذ تسلط الضوء على الوسط، وتمنح المرأة إطلالة رومانسية.

وتمتاز تنورة المافن الماكسي بتنوع إمكانات التنسيق، إذ تتناغم مع القطع الفوقية الرائجة بقوة هذا الموسم، مثل صديري البدلة والقميص الواسع والتوب ذي القصة غير المتماثلة والتانك توب.

كما تتناغم تنورة المافن الماكسي مع حذاء رياضي أو حذاء باليرينا أو حذاء ماري جين أو صندل ذي إبزيم الكاحل، وذلك للحصول على إطلالة كاجوال أو أنيقة.

• قطعة تعد بمثابة نجمة الموضة النسائية في صيف 2024.