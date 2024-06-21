عمال بناء ومهرّجون في ثاني أيام «الموضة الرجالية»

تنوّعت محاور عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس، أول من أمس، وتراوحت المصادر التي ألهمت المصممين بين عمال البناء لدى «كينزو»، والمهرّجين لدى والتر فان بيريندونك.

وركزت دار «كينزو» التابعة لمجموعة «إل في إم إتش» في التشكيلة التي صممها الياباني نيغو، وعرضتها في حدائق «باليه رويال» في باريس، على أزياء الشارع اليابانية.

وأطلّ العارضون الرجال ببزات عمل مستوحاة من الزي الرسمي لعمال البناء اليابانيين، ولكن بنسخة فضفاضة من الجينز تتنوع ألوانها، من الأصفر إلى البرتقالي والأخضر، بمختلف درجاته. ووضع بعضهم أغطية رأس من الشبك مزودة بسحّاب في منتصف الوجه وسترة واقية من الرصاص.

أما المصممة البريطانية، ويلز بونر، المولودة لأم بريطانية وأب جامايكي، والتي سبق أن فازت بأكبر جوائز الموضة وهي في الـ31، فتواصل انطلاقتها القوية. واستوحت تشكيلتها التي عرضتها في أسبوع الموضة الباريسي من أجواء الصيف النابضة في مدينة ساحلية.

واتسمت تشكيلة البلجيكي والتر فون بيريندونك، مجدداً، بطابع غريب وغير تقليدي، إذ استلهمها من شخصية المهرّج، ومن معالمها أزياء النيون الواسعة، وقبعة مخروطية صغيرة من الورق المقوى على الرأس.

وأقيم عرض أيضاً لتشكيلة الفرنسية جان فريو على سطح المدرسة التي تلقت فيها دروسها. وارتدت المصممة الملتزمة جداً يسارياً، قميصاً يحمل رسالة ضد «العنصرية».