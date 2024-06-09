موضة النظارة الشمسية تثير الحنين إلى الماضي

تسجل النظارة الشمسية ذات العدسات الملونة حضوراً قوياً في صيف 2024؛ إذ تألقت بها مؤخراً عارضات عالميات، ومن بينهن جيجي حديد وكورتني كارداشيان.

وأوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال أن النظارة الشمسية تأتي هذا الصيف بعدسات تزهو بالأصفر أو البرتقالي أو الأزرق السماوي أو الأخضر الزيتوني والبني العسلي، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت أن النظارة الشمسية ذات العدسات الملونة تمتاز في الغالب بإطار ضخم ذي حواف، ويشتمل على جسر مزدوج لتثير الحنين إلى الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن النظارة الشمسية ذات الإطار الضخم والعدسات الملونة تتمتع بطابع لافت للأنظار، لذا ينبغي أن تمثل محور الإطلالة. ولهذا الغرض، ينبغي تنسيقها مع ملابس تتحلى بالبساطة والهدوء، مثل بنطال جينز وتيشيرت أساسي.

• النظارة الشمسية ذات الإطار الضخم والعدسات الملونة تتمتع بطابع لافت للأنظار.