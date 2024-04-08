زيت زهرة الربيع المسائية.. ينبوع جمال

يعد زيت زهرة الربيع المسائية ينبوع صحة وجمال، إذ يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة من ناحية، ويعمل على ترطيبها من ناحية أخرى، كما أنه مفيد للأظافر.

وأوضحت الرابطة المهنية لمنتجي مستحضرات العناية الشخصية والمنظفات في ألمانيا، أن زيت زهرة الربيع المسائية يمتاز باحتوائه على نسبة عالية من حمض جاما لينولينيك وحمض اللينوليك، لذا يساعد زيت زهرة الربيع المسائية على تخفيف متاعب الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي والحكة المصاحبة لأمراض مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية.

ويتمتع زيت زهرة الربيع المسائية أيضاً بتأثير إيجابي على البشرة الجافة والحساسة والمتقدمة في العمر بصفة خاصة، إذ يعمل على تدعيم وظيفة الحماية الطبيعية بها من ناحية، كما يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى ذلك يعمل زيت زهرة الربيع المسائية على تقوية بنية الأظافر، ما يجعله مفيداً للأظافر الهشة والمتقصفة.