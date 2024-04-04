علامة والدورف أستوريا للفنادق الفاخرة لأول مرة في مصر والقارة الأفريقية

إضافة جديدة لقطاع الفنادق الفاخرة والتجارب الاستثنائية يقدمها فندق والدورف استوريا القاهرة هليوبوليس فى قلب مدينة القاهرة النابضة بالحياة.

أعلنت فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا عن افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس وبذلك يصبح أولى فنادق العلامة التجارية الشهيرة بمصر والقارة الأفريقية. يقدم الفندق بطرازه المعمارى المميز، أجواء انيقة وتجارب استثنائية التي تلبي متطلبات الضيوف واحتياجاتهم من قلب العاصمة المصرية، فيوفّر واحة من الهدوء والسكينة وسط حدائق نباتية ساحرة تتيح للضيوف اقامة فاخرة ومليئة بالإسترخاء بعيداً عن صخب وسط المدينة وضوضائها.

يتميز فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس بموقع مثالي في حي هليوبوليس الراقي، بالقرب من قصر الإتحادية الرئاسي في مصر، حيث يتاح للضيوف الوصول بسهولة إلى أبرز المعالم السياحية وكذلك المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره. كما أنّ الفندق يقع على مسافة قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة التي تُعتبر مجتمعاً حضارياً جديداً يضمّ مقرّات حكومية، مجمّعات سكنية، مراكز تجارية وثقافية.

يجمع الفندق ما بين الأناقة العصرية والأصالة المصرية، ويتضمن 252 غرفة وأجنحة فاخرة ومعاصرة، بالإضافة إلى المطاعم الراقية. هذا وبالإضافة الى مرافق الفندق الأخرى حيث تشمل سبا والدورف أستوريا ومساحات مذهلة لإقامة الفعاليات على احدث الطرازات العالمية.

وتعليقاً على الافتتاح، صرّح سيمون فينسانت، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس لعلامة هيلتون في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "استقبلت مصر 11.7 مليون سائح في العام 2022، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 46% مقارنةً بالعام السابق. ولأنّ القاهرة تشكّل نقطة انطلاق رحلة للمسافرين الباحثين عن اكتشاف مصر، يسرّنا استقبال علامة والدورف أستوريا المشهورة عالمياً إلى قلب هذه الوجهة المستقطِبة للسيّاح. ومن المتوقع، أن يجذب فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الضيوف الذين يبحثون عن خدمات فاخرة وعالمية المستوى، إذ يوفّر لهم تجارب استثنائية وخدمة لا تضاهى على مسافة قريبة من المواقع الثقافية والتراثية النابضة بالحياة في القاهرة."

ملاذ خلّاب

يستمدّ فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس إلهامه من تاريخ المدينة العريق وثقافتها الغنية، ويحمل تأثيراتٍ مصريةً قديمةً أعاد إحياءها بحلّة عصرية لتعزيز الإحساس بالانتماء. استوحيَ ديكور الفندق الذي تولّت شركة أدريان باربوزا ديزاين المتمركزة في لندن تصميمه، من حقبة الآرت ديكو فيما تتخلّله لمسات من الفنون الفرعونية مع لوحات من الألوان الهادئة التى تطغى عليها درجات الأخضر والأزرق الغنية، وألوان خشبية دافئة مستوحاه من الطبيعية.

فور وصولهم، يدخل الضيوف إلى بهو الفندق الشاهق الذي يتسم بجدران زجاجية وتصميم مقوّس على شكل عين الإله الفرعوني رع. وكالعادة، تخطف ساعة والدورف أستوريا الأيقونية الأضواء، باعتبارها سمةً من السمات التي تتميّز بها فنادق والدورف أستوريا حول العالم، فتستعرض الوقت داخل حلقتَين من المياه المتدفّقة لتستحضر إلى الأذهان نهر النيل والهندسة المعمارية الفرعونية.

وبهذه المناسبة، صرّح دينو مايكل، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للعلامات التجارية الفاخرة لدى هيلتون، قائلاً: "تعتبر والدورف أستوريا القاهرة هيليوبوليس أول ممتلكات والدورف أستوريا في مصر، وهذا يدل على التزام هيلتون بتوسيع محفظتها من الفنادق الفاخرة الى أكثر الوجهات المطلوبة في العالم. خدماتنا الشخصية والأنيقة وبيئتنا هي في قلب كل فندق، ونتطلع الى تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفنا في مصر".

يستمرّ الإحساس بالهدوء والسكينة في غرف نوم الضيوف، فغالباً ما تشغل زهرة اللوتس الأبيض واللوتس الأزرق حيّزاً ضمن عناصر التزيين المصرية القديمة، باعتبارها رمزاً للقوّة والشجاعة، وهـذا ما جعلها ترافق عناصر التصميم والأعمال الفنّية التي تمّ إدخالها في الغرف والأجنحة المجهّزة بأبهى صورها. تمّ انتقاء كافة عناصر التصميم بعناية لتعكس التاريخ الثقافي لمصر من جهة، وتوفّر ملاذاً فاخراً ومريحاً للضيوف من جهة أخرى، بدءاً من الخزفيات المرسومة يدوياً، مروراً بالأقمشة المخملية الفاخرة وبلاط الفسيفساء الرخامي وصولاً إلى الأعمال الفنية المصرية المحلية والسجاد المزيّن بتفاصيله الدقيقة.

لمسة شخصية

يمكن للضيوف في فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الاستفادة من خدمة الكونسيرج الشخصيّة المعهودة لدى كافة فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا حول العالم. تبدأ التجربة قبل الوصول فيما يتعاون الفريق المختص مع الضيوف لتصميم إقامتهم بحسب تفضيلاتهم ومتطلباتهم. وخلال فترة الإقامة، يتلقّى الضيوف ترحيباً شخصياً عند تسجيل الوصول ومرافقةً خاصةً إلى الغرف، ناهيك عن مساعدة فورية لتلبية أي طلب. وعند المغادرة، يتلقّى الضيوف خدمة مجانية لحزم الحقائب وامكانية تسجيل مغادرة سريع.

أفضل ما في عالم الطهي

بالتماشي مع إرث والدورف أستوريا في تجارب الطعام المُبتكرة، يقدّم فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس باقةً واسعةً من تجارب الطعام الاستثنائية للضيوف، سواء كانوا ينشدون كوكتيلاتٍ قبل العشاء، أو عشاءً وسط أجواء ملؤها الأناقة أو مشروباتٍ منعشةً بجانب حمام السباحة.

يقدّم المطعم المتميّز "براسري عايدة"، قائمة أطباق مستوحاة من منطقة البحر المتوسط بلا حدود، حيث تَعِد الضيوف بتجربة لا تُنسى سواء كانوا بمفردهم أو برفقة مجموعة من الأهل او الأصدقاء. يتباهى المطعم بديكور مفعم بالأناقة يحاكي حديقةً من حدائق دول البحر المتوسط ويضمّ مطبخاً مفتوحاً نابض بالحيوية وترّاساً رائعاً، فيوفّر أجواءً ملؤها الطاقة بدءاً من الفطور ووصولاً إلى العشاء. وفي الليل، يستطيع الضيوف الاستمتاع بأجواء موسيقية وترفيهية حيّة وتناوُل تشكيلة من الأطباق التي تحلو مشاركتها مع الكوكتيلات المُبتكرة التي تستعرض أفضل ما في منطقة البحر المتوسط وفرنسا والمحضّرة كلّها باستخدام مكوّنات موسمية طازجة.

يُعتبر "بيكوك لاونج" عنواناً يستحقّ الإستكشاف، لاسيما وأنّه يُحتفى به بقلب جوهر فندق والدورف أستوريا الأصلي في نيويورك. يقدم اللاونج خيارات طعام مختلفة على مدار اليوم، بحيث يستطيع الضيوف احتساء القهوة والتلذذ بمجموعة ولا اروع من الحلويات، وكذلك الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق الخفيفة وشاي ما بعد الظهر.

وأخيراً، يستطيع الضيوف الذين يسترخون بجانب حمام السباحة التلذذ بوجبات خفيفة ومشروبات منعشة في "لو جاردان "، حيث تنتظرهم تشكيلة من الأطباق المبتكرة ما بين المطبخ الأسيوى والمتوسط ليتلذذوا بنكهات مميزة وسط أجواء ساحرة تحاكي حديقةً سرّيةً.

علاجات السبا

يستعدّ سبا والدورف أستوريا لفتح أبوابه في وقت لاحق من هذا العام، ويوفّر تجربةً فاخرةً للضيوف الذين يقصدون تجربة من الاسترخاء التام وعلاجات مميّزة. استوحيَ ديكور السبا من الطبيعة، ويقدم لأول مرة فى القاهرة أربعة أجنحة للعلاجات المتطورة للغاية، يضمّ كلّ منها حمّاماً كاملاً ومنطقةً خاصةً للاسترخاء، ناهيك عن غرفة علاجات متعددة الاستخدامات. يستطيع الضيوف الاستمتاع بقائمة شاملة من الجلسات، بدءاً من علاجات الوجه وصولاً إلى علاجات الجسم، بما في ذلك تجارب الحمّام التقليدية.

يتلقّى جميع ضيوف سبا والدورف أستوريا ترحيباً شخصيا في ردهة الانتظار، وسيحظون أيضاً بفرصة لتجربة المنتجات بعد جلستهم، كما سيحصلون على وصفة مخصّصة بحسب احتياجاتهم للعناية بأنفسهم في ديارهم.

علاوةً على ذلك، يشمل جناحان من أجنحة السبا طاولات مخصصة لعلاج بسامو (Psammo)، المعروف بالعلاج بالرمال الساخنة، يُعتبر أحد أبرز التقاليد لدى المصريّين القدماء إذ تُعرَف الرمال بخصائصها المهدّئة للأعصاب بحيث تغمر الأطراف بالحرارة، ما يجعلها مكمّلاً مثالياً لأي علاج.

الاجتماعات والفعاليات

يوفّر فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس مجموعةً من المساحات والمواقع المبهرة، بحيث يشكّل وجهةً مثاليةً للضيوف الراغبين في استضافة فعالية تبقى محفورةً في الذاكرة مدى العمر أو الاحتفال بمناسبة مميّزة برفقة الأحبّاء. يشمل الفندق مركز أعمال مجهّزاً بأحدث المعدّات، وصالة اجتماعات وستة غرف اجتماعات مجهّزة تجهيزاً كاملاً، في حين أنّ قاعة الحفلات المذهلة تستوعب 2000 ضيف كحدّ أقصى. ويضمن فريق منظّمي الفعاليات المتفاني وقائمة الخيارات المخصّصة بحسب الطلبات، خدمة فاخرة لا تشوبها شائبة فى أي احتفال أو فعالية.

تُعتبَر علامة والدورف أستوريا إحدى العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون، وتشكّل جزءاً من برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدة جوائز والذي يشمل علامات هيلتون البالغ عددها 18 علامة. يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً على مزايا فورية وعلى تطبيق هيلتون أونرز عبر الجوال. احجز مباشرةً على موقع Hilton.com، عبر تطبيق هيلتون أونرز أو عبر قنوات أخرى رسميّة لهيلتون للحصول على المزيد من الامتيازات وضمانة تطابق الأسعار. كذلك، يستطيع أعضاء برنامج هيلتون أونرز الاستفادة من النقاط بواسطة أداة "بوينتس إكسبلورير".

يقع فندق والدورف أستوريا في شارع العروبة، هليوبوليس، القاهرة، على بعد دقائق معدودة من مطار القاهرة الدولي.

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