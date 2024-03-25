بعد عام من الانتظار، اومودا سي 5 في الإمارات لأول مرة!

في الآونة الأخيرة، كشفت اومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات التي تُشكل مستقبل السفر، عن وصول سيارتان جديدتان من طراز اومودا سي 5 إلى الأسواق الإماراتية. ومنذ أن تم الإعلان عنهما في المنطقة، حظيت اومودا باهتمام بالغ من قِبل جيل الشباب من المستهلكين، وذلك بفضل تصميمها المبتكر والمزايا الذكية، والآن أتت الفرصة لهؤلاء المستهلكين لتجربة اومودا سي 5 بشكل مباشر. الأمر الذي يُشكل علامة فارقة في رحلة التوسع العالمية لشركة اومودا.



اومودا سي 5 تُدشن حضورها في الإمارات العربية المتحدة



تُعد اومودا سي 5 سيارة كروس أوفر متعددة الاستخدامات بتصميم مذهل وأداء متقدم في مجال السلامة، وتتميز اومودا سي 5 بتصميم خارجي فريد يتضمن شبكة مصفوفية هندسية مقطوعة بالألماس وعجلات ذات لونين مقاس 18 بوصة، مما يُجسد استكشاف اومودا لجماليات المستقبل. علاوة على ذلك، تُقدم لغة التصميم "الفن في الحركة" تأثيرًا بصريًا عصريًا ورائدًا، أصبح أحد أبرز معالم التعرف على مستخدم اومودا على نطاق واسع.



وبالحديث عن مزايا السلامة، تتميز اومودا سي 5 بتصميمها الآمن الذي يشتمل على نسبة عالية من الفولاذ عالي القوة في هيكلها، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية. كما أنها مجهزة بأحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) 4.0ونظام كاميرا بانورامي 360 درجة، مما يوفر حماية سلامة شاملة ثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك، تتوافق اومودا سي 5 مع معايير السلامة من فئة 5 نجوم في مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك E-NCAP وA-NCAP، مما يضمن أعلى مستويات السلامة لكل من السائقين والركاب.



إن الانتشار السريع لطراز اومودا سي 5 في سوق الإماراتية لا يعكس فقط التقدم والتوسع الاستراتيجي للعلامة التجارية، بل يؤكد أيضًا على براعتها في تعزيز حضور علامتها التجارية خارجيًا. مع وصول اومودا سي 5، يستعد فريق اومودا الإمارات لعقد اجتماعه الافتتاحي خارج الإنترنت بحلول نهاية مارس. سيُتيح هذا الحدث لوسائل الإعلام والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تجربة تصميم اومودا المتطور وتقنياتها الرائدة. الأمر الذي يعد ببداية عصر جديد من القيادة الذكية.



طراز اومودا سي 5: قصة نجاح داخل الأسواق العالمية



لم تقتصر أخبار اومودا السارة في الربع الأول من عام 2024 على طراز اومودا سي 5 الذي يعمل بالبنزين فقط، بل شملت أيضًا طراز اومودا E5 الكهربائي بالكامل من اومودا وجايكو.



منذ إطلاقها في أبريل 2023، استحوذت اومودا إي 5 على اهتمام ما يقرب من 20 دولة ومنطقة حول العالم. وفي عام 2024، واصلت اومودا إي 5 تألقها في أسواق جديدة مثل تشيلي، إندونيسيا، إسبانيا وماليزيا. وحافظت على مكانتها كشركة رائدة في قطاع سيارات الطاقة الجديدة المحلية.



وفيما بتعلق بالطلب داخل الأسواق، حققت اومودا إي 5 نجاحًا هائلًا في إندونيسيا، حيث تجاوزت 2300 طلب في شهر واحد فقط من إطلاقها. وعزز هذا النجاح من مكانتها كأفضل طراز مبيعًا في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (IIMS) هذا العام، حيث تم تأمين 80% من الطلبات. لا يُعد نجاح اومودا إي 5 في جنوب شرق آسيا مجرد مصادفة، بل هو نتيجة لفهم عميق لمتطلبات للسوق وتحديد دقيق للموقع. فقد ساهم تصميمها الأنيق والمتطلع إلى المستقبل، إلى جانب المزايا الذكية واستراتيجية المنتج المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، بشكل جماعي في أدائها الرائع.



بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار اومودا الملحوظ لأول مرة في الأسواق الرئيسية مثل تشيلي وماليزيا وإسبانيا في عام 2024 إلى توسيع تواجدها في سوق أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وبالتالي تعزيز جهود التوسع الاستراتيجي العالمي.



لم تقتصر شعبية اومودا إي 5 على المستهلكين فقط، بل حظيت أيضًا باعتراف ودعم العديد من القادة الوطنيين، حيث يتوافق مفهومها المبتكر للطاقة الجديدة والتكنولوجيا مع استراتيجيات التنمية الخضراء المنخفضة الكربون في البلدان في جميع أنحاء العالم. وتلعب اومودا إي 5 دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل مستدام عبر مختلف الدول والمناطق.



في فبراير 2024، عقدت اومودا مؤتمرًا صحفيًا ناجحًا في مدريد، إسبانيا، بمناسبة دخولها الرسمي إلى السوق الأوروبية، وحضر الحدث خايمي مارتينيز مونيوز، المدير العام للترويج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب 28 مسؤولاً حكوميًا إسبانيًا آخر. وأشادوا جميعًا بشدة بقيادة اومودا الابتكارية في قطاع التنقل الأخضر المحلي، مما ضخ زخمًا قويًا في التطوير المستقبلي لاومودا في السوق الأوروبية.



خلال معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (IIMS)، قام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بزيارة جناح اومودا واختبر بشكل مباشر التكنولوجيا الكهربائية النقية المتطورة والذكاء المتقدم لاومودا إي 5. هذه الزيارة الموقرة لا تؤكد فقط على التميز التكنولوجي لاومودا إي 5، ولكنها تحظى أيضًا بإشادة واسعة النطاق لاومودا في الأسواق العالمية.



وفي غضون شهر واحد فقط، حصلت اومودا إي 5 على أوسمة من اثنين من القادة والسياسيين الوطنيين، مما أظهر مكانتها البارزة في قطاع الطاقة الجديد. جدير بالذكر أنه من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، تقود اومودا إي 5 تقدم التنقل الأخضر العالمي بجودتها الاستثنائية وروحها المبتكرة.



اومودا على أعتاب إنشاء نموذج عمل جديد



في الختام، تُعرف اومودا وجايكو بجودة منتجاتها التي أثبتتها اختبارات صارمة، ونالت إعجابًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم. ويُمثل طرح سيارتين من طراز اومودا سي 5 في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية تواجد الشركة في المنطقة. وتعتزم اومودا وجايكو الكشف عن خططها المستقبلية خلال اجتماع يُعقد في نهاية شهر مارس. ومن المتوقع أن تُتيح الشركة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تجربة سيارتي اومودا سي 5 واومودا إي 5 بشكل رسمي في القريب العاجل.



تعتزم اومودا وجايكو إطلاق فرعًا جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم متميز للتجار، وتزويد المستهلكين بخدمات ما قبل وبعد البيع على أعلى مستوى. وتتمتع الشركة التابعة بإمكانات واعدة وتلتزم بتحقيق رضا العملاء، بينما يتمتع الشركاء التجاريون بخبرة واسعة في مجال المبيعات. وبفضل هذا التحالف القوي، يتوقع أن تُحدث اومودا وجايكو تأثيرًا كبيرًا في سوق الإمارات العربية المتحدة.