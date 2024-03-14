رقعة على الحلق.. قد تصبح بديلة عن الحبال الصوتية

تستطيع رقعة لاصقة صغيرة توضع ببساطة على الحلق، إنتاج كلمات معينة بدلاً من الحبال الصوتية، وفق دراسة نُشرت أول من أمس، لكنّ هذا الابتكار لايزال بعيداً عن القدرة على حل اضطرابات النطق بشكل ملموس. والرقعة عبارة عن مربع صغير يبلغ طوله بضعة سنتيمترات من كل جانب «ترصد بعض الحركات العضلية التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى إشارات كهربائية ومعالجتها بوساطة خوارزمية قادرة على التعرف إلى الكلمات وترجمتها إلى لغة».

ويعتمد هذا الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي على حركات عضلات الحنجرة، وليس على الحبال الصوتية، ولذلك يُرجح أن تصبح الاستعاضة به جزئياً ممكنة ذات يوم.

وتتمثل الميزة الرئيسة في كونها رقعة بسيطة جداً، يمكن لصقها بسهولة، من دون الحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية، بحيث تتيح لبعض المرضى استعادة القدرة على استخدام اللغة.