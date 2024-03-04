مشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد

نصحت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية بتناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

وعلى العكس من ذلك ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، لأن هذه المشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

وللسبب ذاته، لا ينبغي أيضاً تناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، إذ ينصح بتناول أقراص الحديد بنحو ساعة إلى نصف الساعة قبل وجبة الطعام أو بعد تناول الوجبة بساعتين.

وأشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى أقراص الحديد، عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديداً، ولا يمكن تغطيته من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الخضراء والبقوليات.

وأوضحت أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان.