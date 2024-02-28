فوائد زيت النيم.. صحة وجمال للبشرة والشعر معاً

يُعد زيت النيم (Neem Oil) بمثابة ينبوع الجمال للبشرة والشعر؛ إذ يعمل على تخليص البشرة من الشوائب ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة من ناحية، ويعمل على ترطيب الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير من ناحية أخرى، وذلك وفق خبراء مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال.

ويمتاز زيت النيم المستخلص من أوراق وبذور شجرة النيم الهندية بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ومن ثم فهو يساعد في القضاء على شوائب البشرة مثل البثور وحب الشباب.

كما يتمتع زيت النيم بتأثير مضاد للفطريات والفيروسات، وبالتالي يحمي البشرة من الالتهابات والإكزيما.

كما يمتاز زيت النيم بتأثير مهدئ، ما يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة والقضاء على الاحمرار.

وأضافت المجلة أن زيت النيم يعمل على ترطيب البشرة بفضل احتوائه على فيتامين E، ما يمنح البشرة ملمساً مخملياً مفعماً بالرقة.

ويعمل زيت النيم أيضاً على تقوية حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ما يجعل البشرة أكثر قدرة على مواجهة التأثيرات الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية.

ويعمل زيت النيم كذلك على ترطيب الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً، ويضفي على الشعر لمعاناً ساحراً. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد على وقاية الشعر من قشرة الرأس المزعجة التي تُفسد جمال الشعر.

• زيت النيم يتمتع بتأثير مضاد للفطريات والفيروسات، وبالتالي يحمي البشرة من الالتهابات والإكزيما.