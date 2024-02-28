نصيحة طبيب ألماني لتحسين وظائف الرئة: اعزفوا على آلات النفخ

أكد مدير رابطة عيادات الرئة بألمانيا الدكتور توماس فوسهار، أن العزف على آلات النفخ مفيد للأشخاص، الذين يعانون أمراض الرئة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي؛ إذ إنه يعمل على تدريب عضلات الجهاز التنفسي، ومن ثم تحسين وظائف الرئة لديهم.

وأوضح أنه ينبغي لهذا الغرض العزف على آلات النفخ، التي تحتاج إلى ضغط عالٍ لإصدار الصوت مثل الكلارينيت والمزمار والبوق، في حين يكون تأثير التدريب أقل عند العزف على آلات النفخ، التي تحتاج إلى ضغط منخفض لإصدار الصوت مثل آلة التوبا.

كما يُعد العزف على آلة «الديدجيريدو» مفيداً للذين يعانون توقف التنفس أثناء النوم بصفة خاصة؛ إذ يسهم العزف المنتظم في الحد من انقطاع التنفس أثناء النوم.

وأشار الدكتور فوسهار إلى أن العزف على «الديدجيريدو» يُعد كذلك مفيداً لأصحاب أمراض الرئة المزمنة بشكل عام؛ إذ يتعلم المريض عند العزف تقنية تعرف باسم «فرملة الشفاه»؛ حيث يتم حبس الهواء عند الزفير، ما يعمل على تقوية عضلات التنفس.

وأضاف أن العزف على «الهارمونيكا» مفيد لمرضى التليف الكيسي بصفة خاصة؛ إذ يعمل التنفس الكثيف أثناء العزف على إذابة الإفرازات الموجودة في المسالك التنفسية لدى المرضى بشكل أفضل.

• التنفس الكثيف أثناء العزف يعمل على إذابة الإفرازات الموجودة في المسالك التنفسية لدى المرضى بشكل أفضل.