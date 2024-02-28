من الحكة إلى الانتفاخ.. أعراض حساسية التفاح

أفادت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير، إن التفاح يتسبب لدى بعض الأشخاص في حدوث استجابات تحسسية مثل الحكة والطفح الجلدي وحرقان في الفم والحلق وتورم الشفاه واللسان.

وتشمل أعراض حساسية التفاح أيضاً آلام البطن والإسهال والغثيان والصداع والشعور بالامتلاء والانتفاخ.

وعند الرغبة في تناول التفاح رغم الإصابة بالحساسية، أوصت ريستماير المرضى بطهيه؛ إذ يقضي الطهي على مسببات الحساسية الموجودة بالتفاح.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن التفاح يتمتع بفوائد كثيرة للصحة؛ إذ يُعد مفتاح الرشاقة، ويتكوّن من الماء بنسبة 85%، بينما تحتوي 100 غرام منه على 11 غراماً من السكر فقط.

كما يمتاز التفاح بأنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على 58 سعراً حرارياً فقط.

ويُعد التفاح غنياً بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C، ويزخر بالألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي من ناحية، والتي تعمل على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.

• عند الرغبة في تناول التفاح رغم الإصابة بالحساسية، أوصت خبيرة تغذية المرضى بطهيه.