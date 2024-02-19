إرشادات مهمة عند استخدام بخاخات الأنف للأطفال

أوصت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، الوالدين، بعدم استخدام بخاخ الأنف المخصص للبالغين لعلاج سيلان الأنف لدى الأطفال، نظراً لأن جرعة المواد الفعالة ببخاخ الأنف المخصص للبالغين تُعدّ قوية جداً بالنسبة للأطفال.

وأوضحت أنه من الأفضل استخدام قطرات الأنف المصنوعة من محلول ملحي فسيولوجي لعلاج سيلان الأنف لدى الأطفال، مع مراعاة الاستعلام من الطبيب، أو الصيدلي عن الجرعة المناسبة لعمر الطفل.

وأكدت الغرفة أنه يتم وضع قطرة الأنف بسهولة عندما يكون الطفل مستلقياً على ظهره، وينبغي وضع القطرة في إحدى فتحتي الأنف، ثم تدوير رأس الطفل قليلاً إلى الجانب المختار، ثم تكرار هاتين الخطوتين مع فتحة الأنف الأخرى، فبذلك تصل القطرة إلى المسالك الأنفية العلوية بصورة أفضل. وبشكل عام، ينبغي أن يستعمل كل فرد من أفراد الأسرة قطرة أنف خاصة به، منعاً لانتقال مسببات الأمراض من شخص إلى آخر.

وبمجرد أن يتماثل الطفل للشفاء، ينبغي التخلص من العبوة المفتوحة.

• ينبغي أن يستعمل كل فرد من أفراد الأسرة قطرة أنف خاصة به، منعاً لانتقال الأمراض من شخص إلى آخر.