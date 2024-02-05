عواقب إهمال علاج التهاب الصفاق وخيمة

ذكرت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا أن الصفاق هو جلد ناعم يبطن تجويف البطن، محذرة من أن التهاب الصفاق قد تترتب عليه عواقب وخيمة قد تفضي إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

وأوضحت الرابطة أن التهاب الصفاق ينقسم إلى نوعين، أولي: بسبب العدوى البكتيرية في تجويف البطن، وغالباً ما يكون مصاحباً لأمراض الكبد (مثل تليف الكبد) أو اضطرابات الكلى. أما التهاب الصفاق الثانوي فيحدث بسبب مرض أعضاء أخرى في البطن، مثل التهاب المرارة أو التهاب الرتج أو التهاب الزائدة الدودية.

وتتمثل أعراض التهاب الصفاق في تصلب جدار البطن وآلام البطن والانتفاخ والشد اللاإرادي لعضلات البطن عند لمسها وحساسية البطن للمس، إضافة إلى أعراض أخرى، مثل الغثيان والحمى والإعياء.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن عدم علاج الالتهاب قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم الدم، الذي يشكل خطراً على الحياة، لاسيما لدى كبار السن (فوق 50 عاماً)، والسيدات، ومرضى السرطان، وكذلك في حالة انتشار التهاب الصفاق في جميع أنحاء تجويف البطن.

ويتم علاج التهاب الصفاق الأولي بواسطة المضادات الحيوية، بينما يتم علاج المرض الأساسي في حالة التهاب الصفاق الثانوي.