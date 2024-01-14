جفاف البشرة.. فتش عن سوء التغذية

أفاد المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا بأن جفاف البشرة قد يرجع إلى سوء التغذية؛ ونقص فيتامين B2، الذي يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات.

وأضاف المركز أن جفاف البشرة قد يرجع أيضاً إلى نقص فيتامين C، وهو ما يمكن التغلب عليه بتناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل البروكلي والليمون والبرتقال.

وقد يشير جفاف البشرة أيضاً إلى نقص فيتامين D، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل صفار البيض والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة.

وأحياناً يكون نقص فيتامين E السبب في جفاف البشرة، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل المكسرات وبذور الكتان وزيت الزيتون.

وقد يكمن سبب جفاف البشرة في نقص الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تتمثل مصادرها الغذائية في بذور الكتان والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل.

ويندرج نقص الزنك أيضاً ضمن أسباب جفاف البشرة، وتتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والقشريات والمكسرات والحبوب والبقوليات.

وإضافة إلى ذلك، قد يرجع سبب جفاف البشرة إلى نقص السوائل في الجسم، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل لا يقل عن لتر ونصف اللتر يومياً. ومن الأفضل شرب المياه المعدنية وشاي الأعشاب غير المحلى.

. سبب جفاف البشرة قد يكمن في نقص الأحماض الدهنية أوميغا 3.