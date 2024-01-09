مستقبل علاجات إنقاص الوزن.. حبة ثورية تمنح شعوراً بالشبع

ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حبة دواء عالية التقنية تبدأ بالاهتزاز بمجرد ملامستها لسائل المعدة من أجل تحفيز مستقبلاتها، وخلق إحساس بالامتلاء.

وكشف عن حبة VIBES، مؤخراً في دراسة نُشرت في مجلة Science Journal، والتي يروّج لها بالفعل من قبل وسائل إعلام باعتبارها مستقبل طرق إنقاص الوزن.

وعلى الرغم من أن الكبسولة لم تختبر بعد على البشر، إلا أن التجارب على حيوانات أسفرت عن نتائج واعدة للغاية.

فبعد نحو 30 دقيقة من نشاط VIBES، استهلكت الحيوانات في المتوسط طعاماً أقل بنسبة 40% تقريباً في النصف الساعة التالية مما كانت عليه من دون الكبسولات الذكية.

ومن الواضح أنها تعمل عن طريق تنشيط مستقبلات التمدد في المعدة، ومحاكاة وجود الطعام. وهذا بدوره يرسل إشارات لزيادة مستويات الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالشبع.

وكما كتب الفريق الطبي المسؤول عن تطويرها «نحن نتصور أن يتم تناول Vibes على معدة فارغة نسبياً قبل 20 إلى 30 دقيقة من الوجبات المتوقعة لتحفيز الإحساس المرغوب بالشبع في وقت مبكر من الوجبة».

وتعود الفكرة لطالبة دراسات عليا سابقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تدعى شريا سرينيفاسان، وتعمل حالياً أستاذة مساعدة في الهندسة الحيوية في جامعة هارفارد. وخلال السنوات التي قضتها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اهتمت الباحثة بفكرة التحكم في الاتصال بين الدماغ والمعدة عن طريق تمديد المستقبلات الميكانيكية التي تبطن المعدة بشكل مصطنع، من خلال الاهتزاز.

وقالت حينها لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «تساءلت عما إذا كان بإمكاننا تنشيط مستقبلات التمدد في المعدة عن طريق اهتزازها وجعلها تدرك أن المعدة بأكملها قد تم توسيعها، لخلق إحساس وهمي بالانتفاخ الذي يمكن أن يعدل الهرمونات وأنماط الأكل».