جونسون اند جونسون تدفع 700 مليون دولار لتسوية تحقيق عن بودرة للأطفال

قالت بلومبرج نيوز اليوم الاثنين إن شركة جونسون اند جونسون توصلت إلى اتفاق مبدئي لدفع نحو 700 مليون دولار لتسوية دعاوى من أكثر من 40 ولاية أميركية تقول إن الشركة سوّقت بطريقة زائفة بودرة أطفال تعتمد على مادة التلك.

ونقل تقرير بلومبرج عن مصادر مطلعة على الصفقة أن التسوية ستتجنب الدعاوى القضائية المحتملة التي تتهم جونسون اند جونسون بإخفاء أي صلة بين التلك الموجود في مسحوقها وأنواع مختلفة من الأورام السرطانية.

وأفادت بلومبرج بأن جونسون اند جونسون وممثلي المدعين العامين بالولايات مازالوا يعملون على الشروط المحددة للصفقة لكنهم اتفقوا على المبلغ الإجمالي.

ورفض القضاء محاولتين من الشركة لاستخدام عملية الإفلاس للحد من تعرضها لدعاوى متعلقة بالتلك.

والعام الماضي، خصصت جونسون اند جونسون نحو 400 مليون دولار لحسم إجراءات لحماية المستهلكين في الولايات المتحدة كجزء من جهودها الأوسع التي كلفتها 8.9 مليارات دولار لتسوية مزاعم تقول إن بودرة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى تسبب السرطان.

وبدأت بضع ولايات مثل نيو مكسيكو ومسيسبي إجراءات حماية للمستهلك ضد جونسون اند جونسون قبل أن يؤدي أول طلب إفلاس لوحدتها إل.تي.إل مانجمنت في عام 2021 إلى منع هذه التحقيقات من المضي قدماً.

وتقول جونسون اند جونسون إن منتجات التلك الخاصة بها آمنة ولا تسبب السرطان.