عسل يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا

ذكر مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن عسل المانوكا يتمتع بفوائد صحية عديدة، إذ يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، بفضل محتواه العالي من مادة «ميثيل جليوكسال».

وأوضح أن عسل المانوكا يساعد في علاج العديد من الأمراض، مثل متاعب المعدة والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الحلق. كما يساعد عسل المانوكا في علاج الالتهابات الجلدية، مثل السعفة وحب الشباب وفطريات القدم.

يشار إلى أن عسل المانوكا يتم الحصول عليه من رحيق زهور نبات المانوكا في نيوزيلندا.

• عسل المانوكا يتم الحصول عليه من رحيق زهور نبات المانوكا في نيوزيلندا.