أميركا: ارتفاع الوفيات بسبب تعاطي جرعات دوائية زائدة بين غير الجامعيين

كشفت دراسة علمية ارتفاع معدلات الوفاة بسبب تعاطي جرعات دوائية زائدة بين الأميركيين الذين لم يحصلوا على درجات علمية جامعية، وارتفاع النسبة بقرابة الضعف على مدار ثلاث سنوات بين الأشخاص الذين لم يستكملوا دراساتهم الثانوية.

وذكرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة راند البحثية، أن انخفاض المستوى التعليمي يعتبر منذ فترة طويلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات أو تناول جرعات زائدة من بعض الأدوية، ولكن انتشار الفنتانيل المصنوع من مركبات أفيونية وكذلك تفشي جائحة كورونا ربما يكون قد سلط الضوء على ظاهرة الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.

وركزت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Jama Health Forum» على الارتباط بين الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة وانخفاض المستوى التعليمي اعتماداً على تجارب حديثة أجريت أخيراً بشأن هذه المشكلة.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس فريق الدراسة والخبير الاقتصادي في مؤسسة راند، ديفيد باول، قوله إن «هذه الدراسة تظهر أن مشكلة تعاطي المواد الأفيونية أصبحت بمثابة أزمة للأميركيين الذين لم يحصلوا على شهادة جامعية».

ورصدت الدراسة 912 ألفاً و57 حالة وفاة ناجمة عن تناول جرعات زائدة خلال الفترة بين عامي 2000 و2021 في الفئة العمرية من 25 عاماً وما بعدها، وأن 70% من هذه الحالات لم تتلق تعليماً جامعياً، في حين أن البقية حصلوا على بعض التعليم الجامعي.

وكشفت الدراسة أيضاً وجود زيادة في الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في أوساط غير المتعلمين جامعياً من 12 لكل 100 ألف شخص عام 2000 إلى 82 حالة لكل 100 ألف شخص عام 2021.

وأكد باول أن تحديد الفئات الأكثر تضرراً من هذه المشكلة يساعد في توفير معلومات مهمة لتخصيص الموارد وتوفير سبل العلاج على الوجه الأكثر فاعلية.