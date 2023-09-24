حمامة تركية تفوز بحزام ذهبي و300 ألف ليرة

توّجت حمامة خاصة بمربي طيور تركي، في بطولة مسابقة الحمام الزاجل بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بعدما أنهت سباقاً لمسافة 505 كيلومترات في غضون تسع ساعات.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن منطقة «قره أغاج» بولاية أدرنة، احتضنت أمس «المسابقة النهائية للكأس الذهبية للحمام الزاجل»، وسط أجواء من المرح والتنافس. وشارك في السباق 429 حمامة من تركيا ورومانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وبدأ السباق بإطلاق الحمامات من منطقة «جرادا» في ولاية بولو (بشمال غرب البلاد)، حيث كانت نقطة النهاية في «قره أغاج» بولاية أدرنة.

وأثناء انتظار لجنة التحكيم وأصحاب الحمام والجماهير وصول الحمام الزاجل، ذهب بعض المشاركين والحضور إلى تشغيل أغان شعبية بين الحين والآخر لإضفاء أجواء الحماسة على المسابقة.

وبعد طول انتظار، وصلت أولاً حمامة يمتلكها التركي طيفون تشاجلانياندره، بعد أن قطعت مسافة 505 كيلومترات في غضون تسع ساعات.

وكرمت لجنة التحكيم صاحب الحمامة بحزام ذهبي ومبلغ قدره 300 ألف ليرة تركية (نحو 11 ألف دولار).

كما كرم أصحاب الحمامات الفائزة بالمراتب الأولى بكؤوس وجوائز مالية.

