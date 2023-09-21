اكتشف منتجات وخدمات نيكست ليفل التايلاندية التي تضع بصمتها الخاصة على الساحة العالمية

تضع إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP) معيارًا جديدًا للجودة والثقة، مما يجعل تايلاند رائدة عالميًا في مجال المنتجات والخدمات ذات التفكير المستقبلي.

في السنوات الأخيرة، قام رواد الأعمال التايلانديون بإعادة تعريف المعنى الذي تمثله عبارة "صنع في تايلاند". إنهم لا ينتجون منتجات إبداعية ومبتكرة ومتطورة فحسب، بل يتصدون أيضًا لمواجهة بعض التوجهات الكبرى الأكثر إلحاحًا في العالم، مثل الاستدامة والعناية الصحية الشاملة والوعي البيئي. تضع هذه المشاريع معايير جديدة في الجودة والابتكار، وتعرض البراعة التايلاندية بطرق مثيرة وغير متوقعة.



تعمل مبادرة نيكست ليفل التايلاندية، التي تقودها إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP)، كمنصة لتوسيع هذه الرؤية الجديدة للمنتجات والخدمات التايلاندية. وهنا نكتشف العلامات التجارية التايلاندية المشمولة في مبادرة "نيكست ليفل" والتي يتردد صداها مع المستهلكين العالميين بطريقة مستدامة ومؤثرة. وقال بيتيتشاي راتاناناكا، مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي: “إن مبادرة نيكست ليفل التايلاندية تدفع تايلاند إلى الصدارة العالمية من خلال منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة. إلى جانب المأكولات الشهية والتقليدية، يقوم رواد الأعمال التايلانديون ببناء مستقبل من الاستدامة والجودة. وتُظهر هذه المبادرة البراعة التايلاندية على نطاق عالمي، وتعيد تعريف عبارة "صنع في تايلاند".

عندما يفكر المرء في تايلاند، غالبًا ما يتبادر إلى ذهنه مشاهد من الصور والنكهات: رائحة توم يام جونج المثيرة، أو متعة الانغماس في أرز المانجو الحلو، أو الأجواء المثيرة لمباراة ملاكمة تايلاندية. وقد ساهمت هذه العلامات المميزة والشهيرة للثقافة والتقاليد الغنية في تايلاند بشكل كبير في نجاح البلاد في مجال التصدير على مر السنين. ومع ذلك، توجد تحت هذه الأشياء المفضلة المعروفة مجموعة ناشئة مزدهرة من المنتجات والخدمات المبتكرة والصديقة بالبيئة التي تنقل تايلاند إلى المستوى التالي على الساحة العالمية.

نقدم لكم مجموعة هوبو بيتيت فيدنج تان من ريبليت، وهي مزيج مذهل يجمع بين الموضة والاستدامة. تتحدى هذه العلامة التجارية المبتكرة المعايير باستمرار، حيث تصنع حقائب يد مطوية نابضة بالحياة من فائض النايلون الذي يتم الحصول عليه من تصنيع المظلات. ما الذي يميز ريبليت؟ تتميز كل قطعة بخصائص مقاومة للماء وتدوم طويلًا وخفيفة الوزن، وتعرض تصميمات فريدة من نوعها يمكن استخدامها في جميع المناسبات.

اكتشف مادي هوبر، العلامة التجارية التايلاندية الملتزمة بالاستدامة في جميع جوانب الإنتاج. بدءًا من استخدام مواد مثل القماش البلاستيكي المعاد تدويره والنعال المطاطية المعاد تدويرها وحتى العبوات الصديقة للبيئة، تلبي تصميمات العلامة التجارية المتنوعة أنماط الحياة المختلفة وهي اختيار مثالي ورائع، يمكن تنسيقها مع أي ملابس بكل سهولة. عند البحث عن الأحذية المثالية لعطلة نهاية الأسبوع، يمكنك استلهام الأناقة من مادي هوبر.

من خلال المضي قدمًا، تلتزم ايفربينك بإنتاج منتجات صديقة للبيئة ولطيفة على البشرة. تقوم العلامة التجارية للمكياج باستخدام مكونات نباتية غير معدلة وراثيًا ومصدرها الطبيعة، مما يضمن أن منتجاتها ليست آمنة لبشرتك فحسب، بل أيضًا خالية من المواد الضارة مثل الغلوتين والزيوت المعدنية وكحول الأيزوبروبيل والعطور والكبريتات والبارابين. مع الالتزام الصارم بالأبحاث والدراسات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، تسعى ايفربينك جاهدة لتقديم أفضل العروض الطبيعية لعملائها المميزين.

تمزج التصميمات الكلاسيكية الحديثة لجادهاوس، وهي علامة تجارية للصوتيات نشأت في تايلاند، بذكاء بين سحر الحنين إلى الماضي مع أنماط المدرسة الجديدة الرائعة، والتي تتمثل في أحدث مشغل تسجيلات براد محدود الإصدار - وهو تعاون بين جادهاوس وهون ثنائي الموسيقي الإلكتروني الإنجليزي.



مرورًا بمجموعة سوكونتا المبهجة من منتجات العلاج العطري المصنوعة من مزيج متوازن من الأعشاب سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق. تتميز كل حقيبة بطبقتين، حيث يمكن فصل الطبقة الخارجية بسهولة لأغراض الغسيل، بينما الطبقة الداخلية مليئة بالكثير من الأعشاب العطرية. للاستمتاع بالفوائد المهدئة، ما عليك سوى تسخين الحقيبة في الميكروويف ثم وضعها بلطف على مناطق جسمك التي قد تعاني من عدم الراحة، مثل الكتفين أو الظهر أو الخصر أو حتى الساقين.



هل ترغب في تذوق المأكولات البحرية على الرغم من حساسيتك اتجاه المأكولات البحرية؟ أبدأُ بتجربة "مقرمشات القريدس الخالية من القريدس"! هذه الوجبات الخفيفة النباتية بالكامل من مانترا مصنوعة من مكونات أساسية مثل فول الصويا والحمص، مما يجعلها ليست مناسبة لمن يعانون من الحساسية فحسب، بل أيضًا خيارًا ممتازًا للنباتيين والأفراد المهتمين بالصحة. توفر كل حصة غذائية محتوى غنيًا بالبروتين مع الحفاظ على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، مع 50 سعرًا حراريًا فقط لكل وجبة. استمتع بتناولها بدون الشعور بالذنب، لأن هذه المقرمشات تعد وجبة خفيفة مثالية، تشبه تمامًا مقرمشات القريدس التقليدية.

مقعد رووب من سكابلشر، يتميز بشكل القوس المميز، لا يلفت الأنظار بتصميمه الرائد فحسب، بل يجسد أيضًا الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري. وتحقق سكابلشر ذلك من خلال إعادة استخدام الأشرطة القطنية الفاخرة، والتي لولا ذلك لكان سيتم التخلص منها كبقايا من مصانع الأثاث. علاوة على ذلك، يوفر رووب حرية تخصيص المواد وفقًا لتفضيلاتك، مما يؤدي إلى بدء حقبة جديدة من تصميم الأثاث المستقبلي الذي يتبنى الاستدامة.

باتباع مبادئ الاستدامة، تتحمل جايكلا مسؤولية ترك أثر إيجابي على البيئة. العلامة التجارية تكرس جميع جهودها لتصنيع أطعمة مغذية وغنية بالبروتين للكلاب يتم الحصول عليها من الحشرات التي يتم زراعتها في بيئات خاضعة للرقابة باستخدام بقايا الخضروات وفائض الطعام الذي يتم جمعه من مواقع متنوعة على مستوى البلاد. هذا النهج الصديق للبيئة لا يفيد صحة حيوانك الأليف فحسب، بل يعزز أيضًا الاستدامة، ويحل أزمة الغذاء، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويساعد في إنشاء نظام اقتصاد دائري. من خلال اختيار جايكلا، يمكنك المساهمة في عالم أفضل وتحسين رفاهية حيوانك الأليف، وجبة واحدة في كل مرة.