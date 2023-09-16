أكبر بصلة في العالم تحطم الرقم القياسي في مسابقة الخضراوات العملاقة

عرضت ثمرة بصل عملاقة تزن نحو تسعة كيلوغرامات في معرض هاروجيت لزهور الخريف في شمال إنجلترا.

وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 97ر8 كيلوغرامات في معرض الزهور في قاعة «نيوباي هول آند جاردنز» بالقرب من ريبون في نورث يوركشاير.

ووقف المزارع سعيداً أمام العدسات لالتقاط صورة له مع أثقل بصلة، إذ حطم الرقم القياسي العالمي السابق.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضراوات التي شاركت في مسابقة الخضراوات العملاقة التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور.

وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها والتي يبلغ وزنها 102 كيلوغرام.

وينظم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام في شهري أبريل وسبتمبر. وسيختتم المعرض اليوم، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى نحو 30 ألف زائر.