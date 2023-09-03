أسباب آلام الرقبة في الصباح.. فتش عن الوسادة ووضعية نومك

يعاني كثيرون من الشعور بآلام في الرقبة، لاسيما في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.. فهل تعد الوسادة هي المسؤولة؟

للإجابة عن هذا السؤال، أفادت حركة الظهر الصحي الألمانية بأن الشعور بشد في عضلات الرقبة في الصباح قد يرجع إلى النوم على وسادة غير مناسبة، مشددة على أن الوسادة المناسبة للرقبة ينبغي ألا تزيد أبعادها على 40 × 80 سم، فمع هذا الحجم لا تستلقي الأكتاف على الوسادة.

وبخلاف ذلك، فإن الفقرات العنقية تكون مرفوعة بعض الشيء عند الاستلقاء، ما يرفع خطر الإصابة بشد عضلي.

ويتم دعم الفقرات العنقية على النحو الأمثل إذا وضعت الرقبة والرأس فقط على الوسادة.

وعن الارتفاع المناسب للوسادة، ذكرت حركة الظهر الصحي أنها ينبغي أن تكون الرأس في خط مستقيم مع بقية الجسم عند الاستلقاء على الجانب. وإذا كانت الوسادة مسطحة جداً، فسوف تتدلى الرأس. وإذا كانت الوسادة سميكة جداً، فإن الرأس تكون مرتفعة. ويسبب الوضعان تحميلاً غير صحيح، ومن ثم الإصابة بشد عضلي.