حاولي التخلي عن فنجان القهوة الصباحية.. في فترة «التقلبات»

أكد أطباء ألمان أن القهوة تزيد من آلام المرأة خلال فترة الدورة الشهرية، مشيرين إلى أن تناول الكثير من الكافيين يؤثر سلباً في الجهاز العصبي وتوازن الهرمونات في الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية، وذلك كما نقلت عنهم مجلة «فرويندين» الألمانية.

ونصح الأطباء بالتخلي عن تناول القهوة قبل الدورة الشهرية أو خلالها، لأن الكافيين يتسبب في زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»، الذي يتم إفرازه في المواقف العصبية، واستجابة لهذا الهرمون يطلق الجسم الغلوكوز ثم الأنسولين في الدورة الدموية.

وتؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقلبات في نسبة سكر الدم، التي تظهر آثارها في صورة اعتلال الحالة المزاجية والشعور بالتعب والصداع، علاوة على تفاقم أعراض الدورة الشهرية وزيادة حدة النزيف.

وفي هذه الحالة ينصح بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، واستبدالها بمشروبات الأعشاب، مثل بلسم الليمون والكمالية والشوفان الأخضر، التي تساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، والحد من تقلبات الحالة المزاجية، والتخلص من القلق والصداع.

وإذا لم تتمكن المرأة من التخلي عن فنجان القهوة الصباحية، فلابد من تناول شيء قبل القهوة، لأن تناول القهوة السوداء على معدة فارغة يزيد من مستويات الكورتيزول في الجسم، ومن الأفضل أيضاً أن يتم تناول القهوة مع الحليب كامل الدسم أو الحليب النباتي، الذي يحتوي على البروتين.