علاج القصور الوريدي مبكراً يحمي من مضاعفات خطيرة

يُعد القصور الوريدي اضطراباً في عملية تدفق الدم، لاسيما من الساقين إلى القلب، حسب خبراء معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي الألماني.

وأوضح المعهد أن عوامل الخطورة المؤدية إلى القصور الوريدي تتمثل في السِمنة وقلة الحركة والحمل والتغذية غير الصحية والوقوف أو الجلوس طويلاً والإصابات والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى العوامل الجينية والتقدم في العمر.

وتتمثل الأعراض الدالة على القصور الوريدي في دوالي الساقين وظهور بقع زرقاء وحمراء على جلد الساق والشعور بثقل وتعب في الساقين بعد الجلوس أو الوقوف لمدة طويلة، وتورم الكاحلين وتقلصات ليلية بباطن الساق والشعور بوخز وشد وخدر وألم في الساقين.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تتمثل في الإصابة بجلطة الساق.

ويمكن مواجهة الحالات الطفيفة من القصور الوريدي من خلال بعض التدابير البسيطة مثل ممارسة الأنشطة الحركية وإنقاص الوزن والاستلقاء مع رفع الساقين.