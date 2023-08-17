فستان البولو.. إطلالة بطابع رقيق ومظهر رياضي

يطل فستان البولو نجماً للموضة النسائية في صيف 2023 ليمنح المرأة إطلالة أنثوية أنيقة ذات طابع رياضي.

وأوردت مجلة إيلي المعنية بالموضة والجمال أن فستان البولو، هو فستان يزدان بياقة وصف أزرار، ويجمع بين الطابع الأنثوي الرقيق للفستان والمظهر الرياضي الأنيق لقميص البولو.

وأضافت أن فستان البولو يطل بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق، إذ توجد موديلات قصيرة وأخرى ماكسي.

وأوضحت المجلة أن فستان البولو يتميز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع حذاء باليرينا أو حذاء لوفر للمناسبات النهارية، بينما يتم تنسيقه مع صندل ذي إبزيم الكاحل للمناسبات المسائية.

• فستان البولو يتميز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع حذاء باليرينا أو حذاء لوفر للمناسبات النهارية.