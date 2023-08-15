رضوض الضلوع تتطلب العلاج وعدم التجاهل

ينصح أطباء مختصون بضرورة علاج رضوض الضلوع في الوقت المناسب، للوقاية من الإصابة بالتهاب رئوي.

وقالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور، إن الالتهاب الرئوي ينجم عن إصابات الصدر عندما يتنفس المريض بشكل سطحي لفترة طويلة بسبب الألم، إذ لا تمتلئ الرئة بالهواء على نحو كافٍ، ما يرفع خطر الإصابة بعدوى، ومن ثم الإصابة بالتهاب.

وأضافت أن رضوض الضلوع هي إصابة غير مؤذية في الغالب، تحدث نتيجة التعرض لحادث، مشيرة إلى أن أعراضها تتمثل في حدوث كدمات وتورم وألم.

وعلى الرغم من أن رضوض الضلوع غالباً ما تشفى من تلقاء نفسها من خلال الالتزام بالراحة وتبريد موضع الرضوض، فإنه ينبغي على أي حال استشارة الطبيب لفحص ما إذا كان الأمر يقتصر على رضوض فقط، أم أنه يتعلق بوجود كسر في الضلوع.

وإذا أظهر التشخيص أن الأمر يقتصر على رضوض فقط، سيصف الطبيب حينئذ دواء مثل الإيبوبروفين لتخفيف الألم، ما لا يجعل فترة الشفاء أكثر احتمالاً فحسب، بل يمنع أيضاً الإصابة بالتهاب رئوي.